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Тихоокеанский флот России получит 12 новых корветов до 2027 года

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Тихоокеанский флот РФ до 2027 г. получит 12 корветов проектов 20385 и 20380, сейчас они строятся на «Северной верфи» и Амурском судостроительном заводе, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Корабли этого класса уже поступают в состав Тихоокеанского флота. Они обладают рядом уникальных характеристик, которые позволяют существенно поднять уровень эффективности действий надводных сил Тихоокеанского флота в составе разнородных группировок и отрядов боевых кораблей», — отметили в Минобороны (цитата по ТАСС). Тихоокеанский флот также получит новейшие корабли противоминной обороны проекта 12700.

В августе президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в закладке боевых кораблей для Минобороны, в том числе двух корветов проекта 20380 (тип «Стерегущий») «Грозный» и «Буйный», а также двух атомных и двух дизельных подводных лодок. Основное вооружение корветов – ракеты «Калибр-НК» или «Уран».

В июле 2020 г. на судостроительном заводе «Залив» в Керчи заложили два универсальных десантных корабля-вертолетоносца (УДК). Это корабли проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», полное водоизмещение каждого – около 25 000 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных