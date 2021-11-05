Тихоокеанский флот России получит 12 новых корветов до 2027 года

В августе президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в закладке боевых кораблей для Минобороны, в том числе двух корветов проекта 20380 (тип «Стерегущий») «Грозный» и «Буйный», а также двух атомных и двух дизельных подводных лодок. Основное вооружение корветов – ракеты «Калибр-НК» или «Уран».