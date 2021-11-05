Тихоокеанский флот России получит 12 новых корветов до 2027 года
Тихоокеанский флот РФ до 2027 г. получит 12 корветов проектов 20385 и 20380, сейчас они строятся на «Северной верфи» и Амурском судостроительном заводе, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
«Корабли этого класса уже поступают в состав Тихоокеанского флота. Они обладают рядом уникальных характеристик, которые позволяют существенно поднять уровень эффективности действий надводных сил Тихоокеанского флота в составе разнородных группировок и отрядов боевых кораблей», — отметили в Минобороны (цитата по ТАСС). Тихоокеанский флот также получит новейшие корабли противоминной обороны проекта 12700.
В августе президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в закладке боевых кораблей для Минобороны, в том числе двух корветов проекта 20380 (тип «Стерегущий») «Грозный» и «Буйный», а также двух атомных и двух дизельных подводных лодок. Основное вооружение корветов – ракеты «Калибр-НК» или «Уран».
В июле 2020 г. на судостроительном заводе «Залив» в Керчи заложили два универсальных десантных корабля-вертолетоносца (УДК). Это корабли проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», полное водоизмещение каждого – около 25 000 т.