Володин рассказал о планах унифицировать законодательства России и Белоруссии

«Программы направлены на повышение благосостояния граждан стран, формирование общего экономического пространства: создание единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, формирование единой аграрной и промышленной политики, выработку общих правил в различных областях – от доступа к госзакупкам до социальной сферы», — написал спикер Госдумы.