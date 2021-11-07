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Володин рассказал о планах унифицировать законодательства России и Белоруссии

Ведомости

Россия и Белоруссия утвердили отраслевые союзные программы, парламентам двум стран предстоит проделать большую работу по унификации законодательств. Об этом по итогам заседания Совета Союзного государства сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram. 

Володин напомнил, что месяц назад Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал от Евросоюза ввести дополнительные меры против России, если она продолжит поддерживать Минск. 

Европарламент «осуждает продолжающиеся переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко по подготовке «дорожных карт» с целью большей интеграции между Белоруссией и Россией», сообщалось в документе.

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4 ноября на заседании были утверждены 28 отраслевых союзных программ, а также обновленная Военная доктрина и Концепция миграционной политики. Володин назвал это важным событием для народов России и Белоруссии. 

«Программы направлены на повышение благосостояния граждан стран, формирование общего экономического пространства: создание единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, формирование единой аграрной и промышленной политики, выработку общих правил в различных областях – от доступа к госзакупкам до социальной сферы», — написал спикер Госдумы.

Реализация договоренностей об унификации законодательств двух стран потребует десятков законодательных решений, от качества и оперативности принятия которых зависит эффективность интеграции, добавил Володин. 

Также, по его словам, необходимо укреплять взаимодействие на уровне профильных комитетов Госдумы и Национального собрания Республики Беларусь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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