Володин рассказал о планах унифицировать законодательства России и Белоруссии
Россия и Белоруссия утвердили отраслевые союзные программы, парламентам двум стран предстоит проделать большую работу по унификации законодательств. Об этом по итогам заседания Совета Союзного государства сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.
Володин напомнил, что месяц назад Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал от Евросоюза ввести дополнительные меры против России, если она продолжит поддерживать Минск.
Европарламент «осуждает продолжающиеся переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко по подготовке «дорожных карт» с целью большей интеграции между Белоруссией и Россией», сообщалось в документе.
4 ноября на заседании были утверждены 28 отраслевых союзных программ, а также обновленная Военная доктрина и Концепция миграционной политики. Володин назвал это важным событием для народов России и Белоруссии.
«Программы направлены на повышение благосостояния граждан стран, формирование общего экономического пространства: создание единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, формирование единой аграрной и промышленной политики, выработку общих правил в различных областях – от доступа к госзакупкам до социальной сферы», — написал спикер Госдумы.
Реализация договоренностей об унификации законодательств двух стран потребует десятков законодательных решений, от качества и оперативности принятия которых зависит эффективность интеграции, добавил Володин.
Также, по его словам, необходимо укреплять взаимодействие на уровне профильных комитетов Госдумы и Национального собрания Республики Беларусь.