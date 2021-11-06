Мезенцев рассказал о разработке единой символики Союзного государства

«А вот что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Недавно я имел право сказать об этом главам государств, членам Высшего госсовета. Мы видим объединяющий символ, который необходим. Может быть, если мы помечтаем, какое-то время пройдет и многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ», — сказал Мезенцев (цитата по «РИА Новости»).