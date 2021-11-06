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Мезенцев рассказал о разработке единой символики Союзного государства

Ведомости

Россия и Белоруссия работают над созданием единой символики Союзного государства, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу «Россия-1».

«А вот что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Недавно я имел право сказать об этом главам государств, членам Высшего госсовета. Мы видим объединяющий символ, который необходим. Может быть, если мы помечтаем, какое-то время пройдет и многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ», — сказал Мезенцев (цитата по «РИА Новости»).

Также Мезенцев добавил, что введение единой валюты на территории двух стран пока не обсуждается, хотя данный вопрос прописан в союзном договоре между Россией и Белоруссией.

4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину и миграционную концепцию в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства. В целом лидеры утвердили все 28 союзных программ.

Союзные программы подразумевают интеграцию национальных платежных систем, внедрение общей системы быстрых платежей, отмену телефонного роуминга между странами и др.

Ранее по теме: Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ и общую военную доктрину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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