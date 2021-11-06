Мезенцев рассказал о разработке единой символики Союзного государства
Россия и Белоруссия работают над созданием единой символики Союзного государства, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу «Россия-1».
«А вот что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Недавно я имел право сказать об этом главам государств, членам Высшего госсовета. Мы видим объединяющий символ, который необходим. Может быть, если мы помечтаем, какое-то время пройдет и многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ», — сказал Мезенцев (цитата по «РИА Новости»).
Также Мезенцев добавил, что введение единой валюты на территории двух стран пока не обсуждается, хотя данный вопрос прописан в союзном договоре между Россией и Белоруссией.
4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину и миграционную концепцию в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства. В целом лидеры утвердили все 28 союзных программ.
Союзные программы подразумевают интеграцию национальных платежных систем, внедрение общей системы быстрых платежей, отмену телефонного роуминга между странами и др.