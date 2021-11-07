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Кадыров назвал недопустимыми угрозы в адрес Симоньян

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал недопустимыми угрозы и оскорбления в адрес главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, которые той поступают в соцсетях. Стороны обсудили по телефону освещение в СМИ нападения уроженцев одного из государств Закавказья на мужчину с ребенком, сообщил Кадыров.

Кадыров написал второй пост в Telegram по поводу истории с дракой в Новой Москве — 4 ноября группа из четырех человек напала на двух прохожих, один из которых был с маленьким ребенком. 

Сначала Кадыров раскритиковал СМИ, которые по его мнению, намеренно делали акцент на сообщениях о том, что подозреваемые в нападении — кавказцы.

Ранее по теме: Кадыров раскритиковал СМИ за освещение драки в новой Москве

После публикации поста глава Чечни снова выступил с обращением и заявил, что в адрес Симоньян начали поступать угрозы.  

«Журналисты и блогеры должны понимать, что, раздувая конфликт, они только провоцируют обе стороны на дальнейшие необдуманные действия. Необходимо просто вовремя остановиться. По этому поводу у нас с Маргаритой Симоньян состоялся телефонный разговор. Спокойно и без обид мы, уроженцы Кавказа, поговорили о том, что правильно, а что нет. И я, и Маргарита едины во мнении, что Кавказ — это прекрасный край», — написал Кадыров.

Глава Чечни призвал интернет-сообщество высказывать и аргументировать свое мнение, но не переходить рамки разумного. 

«Помните, что настоящие мужчины на Кавказе всегда отличались высшей степенью благородства, великодушия, достоинства. Не позорьтесь и будьте благоразумны», — сказал он.

По данными следствия, группа молодых людей напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, в микрорайоне Новые Ватутинки 4 ноября. Были задержаны четверо уроженцев одного из государств Закавказья в возрасте от 17 до 19 лет, трое из которых имеют российское гражданство. 

СКР предъявил обвинение в покушении на убийство всем участникам нападения. Следствие также подало ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных