Кадыров назвал недопустимыми угрозы в адрес Симоньян
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал недопустимыми угрозы и оскорбления в адрес главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, которые той поступают в соцсетях. Стороны обсудили по телефону освещение в СМИ нападения уроженцев одного из государств Закавказья на мужчину с ребенком, сообщил Кадыров.
Кадыров написал второй пост в Telegram по поводу истории с дракой в Новой Москве — 4 ноября группа из четырех человек напала на двух прохожих, один из которых был с маленьким ребенком.
Сначала Кадыров раскритиковал СМИ, которые по его мнению, намеренно делали акцент на сообщениях о том, что подозреваемые в нападении — кавказцы.
После публикации поста глава Чечни снова выступил с обращением и заявил, что в адрес Симоньян начали поступать угрозы.
«Журналисты и блогеры должны понимать, что, раздувая конфликт, они только провоцируют обе стороны на дальнейшие необдуманные действия. Необходимо просто вовремя остановиться. По этому поводу у нас с Маргаритой Симоньян состоялся телефонный разговор. Спокойно и без обид мы, уроженцы Кавказа, поговорили о том, что правильно, а что нет. И я, и Маргарита едины во мнении, что Кавказ — это прекрасный край», — написал Кадыров.
Глава Чечни призвал интернет-сообщество высказывать и аргументировать свое мнение, но не переходить рамки разумного.
«Помните, что настоящие мужчины на Кавказе всегда отличались высшей степенью благородства, великодушия, достоинства. Не позорьтесь и будьте благоразумны», — сказал он.
По данными следствия, группа молодых людей напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, в микрорайоне Новые Ватутинки 4 ноября. Были задержаны четверо уроженцев одного из государств Закавказья в возрасте от 17 до 19 лет, трое из которых имеют российское гражданство.
СКР предъявил обвинение в покушении на убийство всем участникам нападения. Следствие также подало ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.