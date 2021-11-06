Кадыров пристыдил СМИ за обвинения кавказцев в неподобающем поведении
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram пост, в котором раскритиковал российские СМИ за систематические нападки против кавказцев. Обвинения происходят, по его словам, по любому, даже незначительному происшествию, а в сети их называют «понаехавшими» несмотря на наличие гражданства России.
Свое заявление Кадыров сделал на фоне публикаций в интернете о происшествии в Новой Москве, где в четверг группа молодых людей напала на мужчину с ребенком. В полиции через некоторое время уточнили, что были задержаны четверо уроженцев одного из государств Закавказья, трое из которых имеют российское гражданство.
«Несколько дней называли подравшихся в Ватутинках уроженцами республик СКФО. Ни одно продажное СМИ не извинилось за распространение недостоверной информации или разжигание розни. Заявляю: мы, жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие — все без исключения!), являющиеся гражданами Российской Федерации, не приезжие. Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда!» — написал в субботу Кадыров.
Глава Чечни считает, что участников подобных инцидентов следовало бы «молча задержать и посадить по всей строгости закона».
«Или без дополнительной шумихи в СМИ правоохранительные органы боятся это сделать?» — говорит Кадыров.
После драки в Новой Москве СК заявил, что задержанным предъявят обвинение в покушении на убийство. Ранее переквалифицировать дело на более тяжкую статью поручил председатель СКР Александр Бастрыкин.