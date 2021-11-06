В МВД уточнили данные об участниках драки в Новой Москве
Задержанные по подозрению в нападению на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки являются уроженцами одного из государств Закавказья, сообщили «РИА Новости» в полиции Москвы.
Трое из четырех задержанных имеют российское гражданство.
Ранее в СК заявили, что готовятся предъявить задержанным обвинение в покушении на убийство, следствие будет добиваться их ареста.
Драка произошла в четверг в микрорайоне Новые Ватутинки, нападавшими оказались четверо молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет. Один из потерпевших в момент нападения находился с ребенком. По словам отца, нападавший ударил мальчика по щеке.
У другого мужчины был предмет, похожий на нож, ранее сообщали в прокуратуре Москвы. Позже адвокат одного из задержанных опроверг это заявление.
Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), однако председатель СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью.