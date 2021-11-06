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Общество

В МВД уточнили данные об участниках драки в Новой Москве

Ведомости

Задержанные по подозрению в нападению на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки являются уроженцами одного  из государств Закавказья, сообщили «РИА Новости» в полиции Москвы. 

 Трое из четырех задержанных имеют российское гражданство.

Ранее в СК заявили, что готовятся предъявить задержанным обвинение в покушении на убийство, следствие будет добиваться их ареста. 

Ранее по теме: СК предъявит обвинение в покушении на убийство задержанным за драку в Новой Москве

Драка произошла в четверг в микрорайоне Новые Ватутинки, нападавшими оказались четверо молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет. Один из потерпевших в момент нападения находился с ребенком. По словам отца, нападавший ударил мальчика по щеке. 

У другого мужчины был предмет, похожий на нож, ранее сообщали в прокуратуре Москвы. Позже адвокат одного из задержанных опроверг это заявление.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), однако председатель СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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