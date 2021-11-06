В МВД уточнили данные об участниках драки в Новой Москве

Драка произошла в четверг в микрорайоне Новые Ватутинки, нападавшими оказались четверо молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет. Один из потерпевших в момент нападения находился с ребенком. По словам отца, нападавший ударил мальчика по щеке.