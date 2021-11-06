СК предъявит обвинение в покушении на убийство задержанным за драку в Новой Москве

Драка произошла в четверг в микрорайоне Новые Ватутинки, нападавшими оказались четверо молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет, все они были задержаны. Известно, что у одного из потерпевших в момент нападения на руках был ребенок. По словам отца, один из нападавших ударил мальчика по щеке. У другого мужчины был предмет, похожий на нож, ранее сообщали в прокуратуре Москвы. Позже адвокат одного из задержанных заявил, что нож в конфликте его подзащитный не применял.