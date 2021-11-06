СК предъявит обвинение в покушении на убийство задержанным за драку в Новой Москве
Четверым задержанным по подозрению в нападении на двух мужчин в Новой Москве предъявят обвинение в покушении на убийство. О таких планах Следственного комитета рассказала ТАСС представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.
По словам Ивановой, следствие будет добиваться их ареста.
«С учетом полученных доказательств планируется предъявить обвинения в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе ребенка, и направить в суд ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.
Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного ГСУ СК России.
Драка произошла в четверг в микрорайоне Новые Ватутинки, нападавшими оказались четверо молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет, все они были задержаны. Известно, что у одного из потерпевших в момент нападения на руках был ребенок. По словам отца, один из нападавших ударил мальчика по щеке. У другого мужчины был предмет, похожий на нож, ранее сообщали в прокуратуре Москвы. Позже адвокат одного из задержанных заявил, что нож в конфликте его подзащитный не применял.
Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), однако председатель СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью.