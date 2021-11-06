Газета
Общество

СК предъявит обвинение в покушении на убийство задержанным за драку в Новой Москве

Ведомости

Четверым задержанным по подозрению в нападении на двух мужчин в Новой Москве предъявят обвинение в покушении на убийство. О таких планах Следственного комитета рассказала ТАСС представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По словам Ивановой, следствие будет добиваться их ареста. 

«С учетом полученных доказательств планируется предъявить обвинения в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе ребенка, и направить в суд ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова. 

Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного ГСУ СК России.

Ранее по теме: Подозреваемый в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве опроверг использование ножа

Драка произошла в четверг в микрорайоне Новые Ватутинки, нападавшими оказались четверо молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет, все они были задержаны. Известно, что у одного из потерпевших в момент нападения на руках был ребенок. По словам отца, один из нападавших ударил мальчика по щеке. У другого мужчины был предмет, похожий на нож, ранее  сообщали в прокуратуре Москвы. Позже адвокат одного из задержанных заявил, что нож в конфликте его подзащитный не применял.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), однако председатель СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных