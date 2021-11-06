Подозреваемый в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве опроверг использование ножа
Один из подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве заявил, что в ходе конфликта не применялся нож, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Романа Масютенко.
Адвокат рассказал, что его подзащитный Эльнур Гасанов опроверг применение ножа в драке. Следствие считает, что нож достал брат Гасанова, однако тот не подтверждает эту версию. Защита также настаивает, что причиной конфликта стала провокация со стороны потерпевшего, вину Гасанов не признает.
«Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали», — сказал адвокат.
Масютенко добавил, что в СМИ попала только часть видеозаписей, снятых камерами видеонаблюдения у магазина и у перехода, сейчас у общественности нет полной картины случившегося.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве, сообщала пресс-служба столичного управления МВД.
По информации Следственного комитета России, инцидент произошел в Новых Ватутинках в четверг вечером. Четыре человека, у одного из которых был предмет, похожий на нож, напали на двух мужчин и избили их, причем у одного мужчины на руках был четырехлетний ребенок, нападавшие ударили и его.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), однако председатель СКР Александр Бастрыкин накануне поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью — «Покушение на убийство».