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Общество

Подозреваемый в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве опроверг использование ножа

Ведомости

Один из подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве заявил, что в ходе конфликта не применялся нож, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Романа Масютенко.

Адвокат рассказал, что его подзащитный Эльнур Гасанов опроверг применение ножа в драке. Следствие считает, что нож достал брат Гасанова, однако тот не подтверждает эту версию. Защита также настаивает, что причиной конфликта стала провокация со стороны потерпевшего, вину Гасанов не признает.

«Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали», — сказал адвокат.

Масютенко добавил, что в СМИ попала только часть видеозаписей, снятых камерами видеонаблюдения у магазина и у перехода, сейчас у общественности нет полной картины случившегося. 

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве, сообщала пресс-служба столичного управления МВД.

По информации Следственного комитета России, инцидент произошел в Новых Ватутинках в четверг вечером. Четыре человека, у одного из которых был предмет, похожий на нож, напали на двух мужчин и избили их, причем у одного мужчины на руках был четырехлетний ребенок, нападавшие ударили и его.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), однако председатель СКР Александр Бастрыкин накануне поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью — «Покушение на убийство».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных