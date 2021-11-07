Захарова: наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника в Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова со ссылкой на сообщение миссии.
В нем говорится, что взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля. Захарова напомнила, что беспилотники в зоне конфликта на Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ.
По словам представителя МИД, Киев нарушает Минские договорённости, а Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в нормандском формате, «не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договорённости, а главное — надежду граждан Украины на мирную жизнь».
26 октября генштаб ВСУ сообщил о применении военными турецкого ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Согласно сообщению генштаба, это произошло в ответ на обстрел позиций ВСУ батареей гаубиц Д-30, в результате которого один солдат погиб и еще один был ранен. Как заявили военные, Украина потребовала прекратить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. После того как это требование не было выполнено, дрон управляемой бомбой якобы уничтожил одну пушку, о человеческих жертвах не сообщалось. В Киеве подчеркнули, что аппарат не пересекал линию разграничения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что последние действия украинских властей говорят о планах Киева вернуть Донбасс военным путем.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение беспилотника не говорит о начале наступательных действий украинской армии, это был ответ на действия «противника».