Посольство Ирака объявило об эвакуации своих граждан из Белоруссии

Ранее стало известно, что лидеры ЕС работают над пятым пакетом санкций против республики, который может затронуть в том числе белорусского государственного авиаперевозчика «Белавиа». По данным Bloomberg, под санкции могут попасть российский «Аэрофлот» и турецкая Turkish Airlines — в Брюсселе якобы считают их причастными к доставке мигрантов к границам сообщества. В «Аэрофлоте» утверждают, что информация о перевозке компанией мигрантов в Белоруссию не соответствует действительности, а МИД пригрозил ответными мерами в случае введения рестрикций против российского авиперевозчика.