Газета
Политика

Посольство Ирака объявило об эвакуации своих граждан из Белоруссии

Ведомости

Ирак начал эвакуировать своих граждан из Белоруссии на фоне миграционного кризиса, который разгорелся на западной границе республики. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщило посольство Ирака в Москве.

«Посольство Республики Ирак в Российской Федерации объявляет об организации эвакуационной поездки для иракских граждан, желающих вернуться из Республики Беларусь в Ирак», — говорится в сообщении дипмиссии. Желающих вернуться на родину иракцев просят связаться с иракским консульством через WhatsApp или по электронной почте.

3 ноября министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын заявлял, что Ирак начал эвакуировать своих граждан из Белоруссии авиарейсами Минск — Багдад по просьбам мигрантов.

На этой неделе обострилась ситуация на белорусско-польской границе, где скопилось несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Польские пограничники не пропускают мигрантов на территорию страны, некоторым все же удалось прорваться через ограждение, но они были задержаны и выдворены на территорию Белоруссии. В среду польские пограничники зафиксировали 468 попыток незаконного пересечения границы, днем ранее сообщалось о 599 подобных случаях.

Польша и ряд других стран Евросоюза, включая Германию, обвинили Белоруссию и Россию в попытке дестабилизировать ситуацию на восточных границах ЕС. В Кремле обвинения отрицают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил ослабление контроля над миграционными потоками отсутствием средств из-за европейских санкций.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС работают над пятым пакетом санкций против республики, который может затронуть в том числе белорусского государственного авиаперевозчика «Белавиа». По данным Bloomberg, под санкции могут попасть российский «Аэрофлот» и турецкая Turkish Airlines — в Брюсселе якобы считают их причастными к доставке мигрантов к границам сообщества. В «Аэрофлоте» утверждают, что информация о перевозке компанией мигрантов в Белоруссию не соответствует действительности, а МИД пригрозил ответными мерами в случае введения рестрикций против российского авиперевозчика.

Ранее по теме: На границе Белоруссии со странами ЕС образовались очереди из фур длиной до 25 км

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных