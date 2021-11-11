Посольство Ирака объявило об эвакуации своих граждан из Белоруссии
Ирак начал эвакуировать своих граждан из Белоруссии на фоне миграционного кризиса, который разгорелся на западной границе республики. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщило посольство Ирака в Москве.
«Посольство Республики Ирак в Российской Федерации объявляет об организации эвакуационной поездки для иракских граждан, желающих вернуться из Республики Беларусь в Ирак», — говорится в сообщении дипмиссии. Желающих вернуться на родину иракцев просят связаться с иракским консульством через WhatsApp или по электронной почте.
3 ноября министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын заявлял, что Ирак начал эвакуировать своих граждан из Белоруссии авиарейсами Минск — Багдад по просьбам мигрантов.
На этой неделе обострилась ситуация на белорусско-польской границе, где скопилось несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Польские пограничники не пропускают мигрантов на территорию страны, некоторым все же удалось прорваться через ограждение, но они были задержаны и выдворены на территорию Белоруссии. В среду польские пограничники зафиксировали 468 попыток незаконного пересечения границы, днем ранее сообщалось о 599 подобных случаях.
Польша и ряд других стран Евросоюза, включая Германию, обвинили Белоруссию и Россию в попытке дестабилизировать ситуацию на восточных границах ЕС. В Кремле обвинения отрицают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил ослабление контроля над миграционными потоками отсутствием средств из-за европейских санкций.
Ранее стало известно, что лидеры ЕС работают над пятым пакетом санкций против республики, который может затронуть в том числе белорусского государственного авиаперевозчика «Белавиа». По данным Bloomberg, под санкции могут попасть российский «Аэрофлот» и турецкая Turkish Airlines — в Брюсселе якобы считают их причастными к доставке мигрантов к границам сообщества. В «Аэрофлоте» утверждают, что информация о перевозке компанией мигрантов в Белоруссию не соответствует действительности, а МИД пригрозил ответными мерами в случае введения рестрикций против российского авиперевозчика.