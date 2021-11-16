Минобороны Армении сообщило о прекращении огня на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении сообщило о прекращении огня на границе с Азербайджаном в результате договоренности, достигнутой при посредничестве России, следует из заявления ведомства.
«Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, с 18:30 на восточной границе Армении огонь был прекращен, ситуация относительно стабильная», — говорится в сообщении Минобороны Армении.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главами военных ведомств Армении и Азербайджана Степаном Папикяном и Закиром Гасановым. Глава российского ведомства призвал стороны прекратить провоцировать обострение ситуации на границе.
«В результате телефонных переговоров <...> азербайджанской и армянской сторонами были приняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем», — сообщили в российском Минобороны (цитата по «РИА Новости»).
14 ноября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбаджарском районе Азербайджана. Сегодня минобороны Армении сообщило о попытке прорыва границы страны на востоке со стороны войск Азербайджана и заявило о крайней напряженности обстановки на этом участке, где идут «локальные бои». Минобороны Азербайджана тоже сообщило о боевых операциях на границе. В связи с этим Ереван заявил, что попросил у Москвы помощи в защите территориальной целостности страны.