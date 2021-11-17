Британский F-35 упал в Средиземном море
Истребитель F-35 британских вооруженных сил потерпел крушение в Средиземном море, летчик катапультировался, сообщает BBC со ссылкой на Минобороны Великобритании.
«Британский истребитель F-35 потерпел крушение во время рутинной операции в Средиземном море. Пилот катапультировался и благополучно вернулся на авианосец Королевского флота HMS Queen Elizabeth», — говорится в сообщении BBC.
Инцидент произошел в 13:00 мск в международных водах Средиземного моря без участия других самолетов. Военное ведомство королевства сообщило о начале расследования.
F-35 является истребителем пятого поколения разработки американской компании Lockheed Martin. Первый полет самолет совершил в 2006 г., он эксплуатируется в вооруженных силах США с 2015 г.