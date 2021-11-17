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Британский F-35 упал в Средиземном море

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Истребитель F-35 британских вооруженных сил потерпел крушение в Средиземном море, летчик катапультировался, сообщает BBC со ссылкой на Минобороны Великобритании.

«Британский истребитель F-35 потерпел крушение во время рутинной операции в Средиземном море. Пилот катапультировался и благополучно вернулся на авианосец Королевского флота HMS Queen Elizabeth», — говорится в сообщении BBC.

Инцидент произошел в 13:00 мск в международных водах Средиземного моря без участия других самолетов. Военное ведомство королевства сообщило о начале расследования.

F-35 является истребителем пятого поколения разработки американской компании Lockheed Martin. Первый полет самолет совершил в 2006 г., он эксплуатируется в вооруженных силах США с 2015 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных