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Посол назвал неприемлемыми новые санкции США против «Северного потока — 2»

Ведомости

Введение новых санкций в отношении компании и судов, связанных с газопроводом «Северный поток — 2», неприемлемо и нарушает международное право, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка», — заявил он. По словам дипломата, администрация США несколько лет пытается осложнить сотрудничество России и Европы в области энергетики: сначала Вашингтон хотел сорвать окончание строительства трубопровода, теперь хочет задержать его ввод в эксплуатацию и одновременно призывает Россию нарастить поставки энергоносителей в Европу, чтобы минимизировать последствия топливного кризиса. 

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что госдеп представил конгрессу доклад, в котором говорится о двух судах и компании, связанных с «Северным потоком — 2». Против компании будут введены санкции, а ее судно будет считаться заблокированным, отметил Блинкен. Он также заявил о «вредной деятельности России, в том числе в энергетической сфере».

Строительство «Северный поток — 2» было завершено 10 сентября, для запуска газопровода Nord Stream 2 AG должен получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Об этом 16 ноября объявило Федеральное сетевое агентство Германии. Регулятор заявил, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии. 

В мае этого года минфин США внес в черный список две компании и одно учреждение, связанные со строительством трубопровода «Северный поток — 2». Кроме того, в список включили и 13 судов, задействованных в реализации проекта, среди них – «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Юрий Топчев» и др. США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. При этом санкции против самой компании-оператора этого проекта не вводились.

Ранее по теме: Госдеп объявил о введении новых санкций из-за «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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