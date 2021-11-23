Посол назвал неприемлемыми новые санкции США против «Северного потока — 2»
Введение новых санкций в отношении компании и судов, связанных с газопроводом «Северный поток — 2», неприемлемо и нарушает международное право, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка», — заявил он. По словам дипломата, администрация США несколько лет пытается осложнить сотрудничество России и Европы в области энергетики: сначала Вашингтон хотел сорвать окончание строительства трубопровода, теперь хочет задержать его ввод в эксплуатацию и одновременно призывает Россию нарастить поставки энергоносителей в Европу, чтобы минимизировать последствия топливного кризиса.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что госдеп представил конгрессу доклад, в котором говорится о двух судах и компании, связанных с «Северным потоком — 2». Против компании будут введены санкции, а ее судно будет считаться заблокированным, отметил Блинкен. Он также заявил о «вредной деятельности России, в том числе в энергетической сфере».
Строительство «Северный поток — 2» было завершено 10 сентября, для запуска газопровода Nord Stream 2 AG должен получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Об этом 16 ноября объявило Федеральное сетевое агентство Германии. Регулятор заявил, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии.
В мае этого года минфин США внес в черный список две компании и одно учреждение, связанные со строительством трубопровода «Северный поток — 2». Кроме того, в список включили и 13 судов, задействованных в реализации проекта, среди них – «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Юрий Топчев» и др. США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. При этом санкции против самой компании-оператора этого проекта не вводились.