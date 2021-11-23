Госдеп объявил о введении новых санкций из-за «Северного потока — 2»

«Компания Transadria Ltd. будет подвергнута санкциям в соответствии с PEESA, а ее судно "Марлин" будет идентифицировано как заблокированная собственность», — говорится в заявлении Блинкена. Согласно закону против строительства «Северного потока — 2», который был принят в 2020 г., администрация президента США направляет отчет в конгресс каждые 90 дней. В нем также упоминается судно Blue Ship, пишет Bloomberg. По данным источника агентства, оно работало на строительстве, но не попадет под санкции, так как связано с правительством Германии.