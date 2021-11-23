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Госдеп объявил о введении новых санкций из-за «Северного потока — 2»

Ведомости

Госдепартамент США представил конгрессу доклад, в котором говорится о введении санкций против судна и одной компании, связанных с газопроводом «Северный поток — 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Речь идет о докладе на основе закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 г. В докладе указаны два судна и одно юридическое лицо — Transadria Ltd., связанное с Россией и участвующее в трубопроводе «Северный поток — 2».

«Компания Transadria Ltd. будет подвергнута санкциям в соответствии с PEESA, а ее судно "Марлин" будет идентифицировано как заблокированная собственность», — говорится в заявлении Блинкена. Согласно закону против строительства «Северного потока — 2», который был принят в 2020 г., администрация президента США направляет отчет в конгресс каждые 90 дней. В нем также упоминается судно Blue Ship, пишет Bloomberg. По данным источника агентства, оно работало на строительстве, но не попадет под санкции, так как связано с правительством Германии.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Его строительство было завершено 10 сентября, для запуска газопровода Nord Stream 2 AG должен получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. 

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии уведомило «Газпром» и другие стороны соглашения по «Северному потоку — 2», что приостановило сертификацию. Регулятор заявил, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии. 

Ранее по теме: Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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