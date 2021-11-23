Патрушев предупредил о риске нового кризиса на Украине
Миллионы беженцев могут направиться с Украины в соседние страны в результате нового кризиса, предупредил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
«В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах», — сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты». По его мнению, к такой ситуации привели действия Запада, который «установил свой протекторат на Украине» и «довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты».
За последний месяц ряд западных СМИ сообщили о сосредоточении российских военных сил и вооружений вблизи Украины. По данным Bloomberg, разведка США считает вероятным вторжение России на Украину с территории Белоруссии и из Крыма — предполагается, что в операции будут участвовать 100 батальонно-тактических групп общей численностью 100 000 человек. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вторжение может произойти уже в конце января — начале февраля 2022 г. Также стало известно, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность отправки в республику военных советников и вооружения, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin и противовоздушные зенитно-ракетные комплексы «Стингер».
В Кремле назвали сообщения о подготовке к войне вбросами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что публикации в СМИ появились с подачи Украины, которая ищет способ вернуться к попыткам силового решения конфликта в Донбассе. «И добивается она этого, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше», — добавил пресс-секретарь.