Патрушев предупредил о риске нового кризиса на Украине

За последний месяц ряд западных СМИ сообщили о сосредоточении российских военных сил и вооружений вблизи Украины. По данным Bloomberg, разведка США считает вероятным вторжение России на Украину с территории Белоруссии и из Крыма — предполагается, что в операции будут участвовать 100 батальонно-тактических групп общей численностью 100 000 человек. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вторжение может произойти уже в конце января — начале февраля 2022 г. Также стало известно, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность отправки в республику военных советников и вооружения, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin и противовоздушные зенитно-ракетные комплексы «Стингер».