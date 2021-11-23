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Патрушев предупредил о риске нового кризиса на Украине

Ведомости

Миллионы беженцев могут направиться с Украины в соседние страны в результате нового кризиса, предупредил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах», — сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты». По его мнению, к такой ситуации привели действия Запада, который «установил свой протекторат на Украине» и «довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты».

За последний месяц ряд западных СМИ сообщили о сосредоточении российских военных сил и вооружений вблизи Украины. По данным Bloomberg, разведка США считает вероятным вторжение России на Украину с территории Белоруссии и из Крыма — предполагается, что в операции будут участвовать 100 батальонно-тактических групп общей численностью 100 000 человек. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вторжение может произойти уже в конце января — начале февраля 2022 г. Также стало известно, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность отправки в республику военных советников и вооружения, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin и противовоздушные зенитно-ракетные комплексы «Стингер».

В Кремле назвали сообщения о подготовке к войне вбросами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что публикации в СМИ появились с подачи Украины, которая ищет способ вернуться к попыткам силового решения конфликта в Донбассе. «И добивается она этого, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше», — добавил пресс-секретарь.

Ранее по теме: CNN узнал о планах США отправить на Украину оружие из-за «российской угрозы»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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