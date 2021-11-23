Шойгу рассказал об отработке американцами нанесения ядерных ударов по России
В ноябре 10 стратегических бомбардировщиков США во время учений Global Thunder отработали возможность использования ядерного оружия против России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с китайским коллегой Вэй Фэнхэ.
«Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 км», — сказал глава ведомства, отметив, что рассматривался вариант атаки «практически одновременно с западного и восточного направлений».
Шойгу отметил существенную активизацию стратегической бомбардировочной авиации США возле российских границ. По его словам, за последний месяц американские воздушные силы совершили примерно 30 вылетов к рубежам России — это в 2,5 раза больше, чем в аналогичный период 2020 г.
Глава Минобороны подчеркнул, что действия США на востоке создают угрозу и для Китая. Например, в прошлом году американская стратегическая авиация военно-воздушных сил совершила 22 полета над акваторией Охотского моря, тогда как в 2019 г. — три.
18 ноября в ходе расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от западных государств долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. Он указал на расширение НАТО на восток и размещение военной инфраструктуры альянса недалеко от российских границ.