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Шойгу рассказал об отработке американцами нанесения ядерных ударов по России

Ведомости

В ноябре 10 стратегических бомбардировщиков США во время учений Global Thunder отработали возможность использования ядерного оружия против России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с китайским коллегой Вэй Фэнхэ.

«Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 км», — сказал глава ведомства, отметив, что рассматривался вариант атаки «практически одновременно с западного и восточного направлений».

Шойгу отметил существенную активизацию стратегической бомбардировочной авиации США возле российских границ. По его словам, за последний месяц американские воздушные силы совершили примерно 30 вылетов к рубежам России — это в 2,5 раза больше, чем в аналогичный период 2020 г. 

Глава Минобороны подчеркнул, что действия США на востоке создают угрозу и для Китая. Например, в прошлом году американская стратегическая авиация военно-воздушных сил совершила 22 полета над акваторией Охотского моря, тогда как в 2019 г. — три. 

18 ноября в ходе расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от западных государств долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. Он указал на расширение НАТО на восток и размещение военной инфраструктуры альянса недалеко от российских границ. 

Ранее по теме: Путин заявил о необходимости получить от стран НАТО гарантии безопасности России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных