США ввели санкции против связанных с «Северным потоком — 2» компании и судна
Минфин США ввел санкции в отношении компании и судна, связанных с «Северным потоком — 2», говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте ведомства. Речь идет о компании Transadria Ltd, которая базируется на Кипре, и о принадлежащем ей судне Marlin.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что госдеп представил конгрессу доклад, в котором говорится о двух судах и компании, связанных с «Северным потоком — 2». Против компании будут введены санкции, а ее судно будет считаться «заблокированным», отметил Блинкен. Он также заявил о «вредоносной деятельности России, в том числе в энергетической сфере». Посол России в США Анатолий Антонов в ответ отметил, что диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявлял, что обсуждение властями США санкций против газопровода «Северный поток — 2» на фоне наряженных попыток наладить диалог с Россией «незаконно и неправильно».
Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября, для запуска газопровода Nord Stream 2 AG должна получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Об этом 16 ноября объявило Федеральное сетевое агентство Германии. Регулятор заявил, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии.
В мае этого года минфин США внес в черный список две компании и одно учреждение, связанные со строительством трубопровода «Северный поток — 2». Кроме того, в список включили и 13 судов, задействованных в реализации проекта, среди них – «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Юрий Топчев» и др. США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. При этом санкции против самой компании — оператора этого проекта не вводились.