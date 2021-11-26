Зеленский сообщил о готовящемся на Украине госперевороте
Президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о готовящемся на Украине 1 декабря государственном перевороте. Об этом он рассказал на пресс-марафоне, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».
«Поступила информация, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот», — сказал он.
Зеленский отметил, что получил агентурную информацию и аудиозаписи, указывающие на этот факт. Речь идет о разговорах представителей Украины с представителями России. В частности, в беседах обсуждается выделение на госпереворот $1 млрд, а также участие в нем бизнесмена Рината Ахметова. По данным Forbes, последний является богатейшим украинцем с состоянием в $7,6 млрд.
Зеленский счел, что такие разговоры являются «подставой» для Ахметова. Однако, если полученная информация верна, со стороны бизнесмена это будет большой ошибкой, отметил президент. По его словам, существующие на данный момент угрозы для Украины внутренние, а не внешние. Говоря о нападении извне, он сказал, что Киев полностью контролирует границу и готов к любой эскалации.