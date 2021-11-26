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Зеленский сообщил о готовящемся на Украине госперевороте

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о готовящемся на Украине 1 декабря государственном перевороте. Об этом он рассказал на пресс-марафоне, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».

«Поступила информация, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот», — сказал он.

Зеленский отметил, что получил агентурную информацию и аудиозаписи, указывающие на этот факт. Речь идет о разговорах представителей Украины с представителями России. В частности, в беседах обсуждается выделение на госпереворот $1 млрд, а также участие в нем бизнесмена Рината Ахметова. По данным Forbes, последний является богатейшим украинцем с состоянием в $7,6 млрд.

Зеленский счел, что такие разговоры являются «подставой» для Ахметова. Однако, если полученная информация верна, со стороны бизнесмена это будет большой ошибкой, отметил президент. По его словам, существующие на данный момент угрозы для Украины внутренние, а не внешние. Говоря о нападении извне, он сказал, что Киев полностью контролирует границу и готов к любой эскалации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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