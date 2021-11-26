Зеленский сообщил о готовящемся на Украине госперевороте

Зеленский счел, что такие разговоры являются «подставой» для Ахметова. Однако, если полученная информация верна, со стороны бизнесмена это будет большой ошибкой, отметил президент. По его словам, существующие на данный момент угрозы для Украины внутренние, а не внешние. Говоря о нападении извне, он сказал, что Киев полностью контролирует границу и готов к любой эскалации.