Захарова заявила о наступательных действиях украинской армии в Донбассе

Ранее несколько американских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Россия перебросила военных к границе с Украиной для подготовки к вторжению на Украину. В частности, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию. В Кремле эти сведения опровергли, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные публикации вбросами.