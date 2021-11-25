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Захарова заявила о наступательных действиях украинской армии в Донбассе

Ведомости

Обстановка в зоне конфликта в Донбассе нагнетается, поступает информация о наступательных движениях украинских войск в районе населенных пунктов Гранитное и Старомарьевка, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. 

«Отчеты специальной мониторинговой миссии свидетельствуют о наступательных действиях вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка», — заявила Захарова (цитата по «РИА Новости»).

26 октября украинский «5 канал» сообщил, что войска Украины впервые использовали беспилотники Bayraktar на территории Донбасса. После сообщений о том, что Украина приобрела турецкие беспилотники, Лавров рекомендовал всем ответственным странам, в том числе и Турции, проанализировать воинственные заявления Киева. В начале апреля президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, по итогам которых Эрдоган заявил, что сотрудничество Анкары и Киева в области оборонной промышленности не направлено против третьих стран.

23 ноября CNN сообщил со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность отправки на Украину военных советников и вооружений из-за сообщений о наращивании российского военного присутствия у границ страны. По их словам, Вашингтон может отправить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы. Кроме того, на рассмотрении также находятся переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», а Пентагон настаивает на том, что Украине нужно послать некоторую технику, которая ранее предназначалась для афганского правительства, — например, вертолеты Ми-17. 

Ранее несколько американских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Россия перебросила военных к границе с Украиной для подготовки к вторжению на Украину. В частности, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию. В Кремле эти сведения опровергли, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные публикации вбросами.

До этого подобную статью опубликовало издание The New York Times. По его данным, американская разведка предупредила партнеров о небольшом количестве времени, чтобы помешать России «вторгнуться» на Украину. Сам Владимир Путин 13 ноября назвал такие материалы алармистскими.

Ранее по теме: Bloomberg описал сценарий «вторжения» России на Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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