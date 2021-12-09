Глава Генштаба ВС заявил о готовности 95% пусковых установок ядерных сил

По словам начальника Генштаба, в Ракетных войсках стратегического назначения продолжается перевооружение на комплексы «Ярс», приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса «Авангард». В свою очередь, в боевой состав морских стратегических ядерных сил в ближайшее время введут еще один атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами «Булава». Россия продолжает модернизацию стратегических ракетоносцев авиационных стратегических ядерных сил, добавил он.