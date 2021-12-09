Глава Генштаба ВС заявил о готовности 95% пусковых установок ядерных сил
В постоянной готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил РФ, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
«В наземных стратегических ядерных силах более 95% пусковых установок содержится в постоянной готовности к боевому применению», — сказал Герасимов, слова которого приводит пресс-служба Минобороны.
По словам начальника Генштаба, в Ракетных войсках стратегического назначения продолжается перевооружение на комплексы «Ярс», приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса «Авангард». В свою очередь, в боевой состав морских стратегических ядерных сил в ближайшее время введут еще один атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами «Булава». Россия продолжает модернизацию стратегических ракетоносцев авиационных стратегических ядерных сил, добавил он.
«В целом состояние ядерной триады России обеспечивает решение задач сдерживания. При этом развитие стратегических ядерных сил ведется в строгом соответствии с международными обязательствами, определенными договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)», — заявил начальник Генштаба.
10 ноября в ходе совещания с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК президент России Владимир Путин назвал ядерную триаду ключевой гарантией безопасности страны.
Согласно июньскому указу Путина, Россия может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».