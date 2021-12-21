Власти США представят ответ на предложения России по гарантиям безопасности

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, который будет представлять Россию на переговорах о гарантиях безопасности, отметил, что российская сторона приняла к сведению слова Борреля, но продолжает выступать за двусторонние переговоры с США. По его словам, американская сторона пока не ответила на предложения России по гарантиям безопасности. США вряд ли откажутся от переговоров с Россией по этому вопросу, но постараются ставить свои условия и затягивать процесс.