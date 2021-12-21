Власти США представят ответ на предложения России по гарантиям безопасности
Власти США в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе представят собственный перечень опасений, заявил в ходе брифинга представитель госдепартамента США Нед Прайс.
«Россия, как мы уже говорили и как всем известно, изложила свои опасения в связи деятельностью США и НАТО. Мы собираемся изложить нашу обеспокоенность действиями России, которые, по нашему мнению, наносят ущерб нашим коллективным интересам и нашим коллективным ценностям с нашими европейскими союзниками и партнерами», — заявил Прайс.
По его словам, американская сторона дала понять России, что стремится к диалогу и дипломатии, однако они должны основываться на принципах взаимности и координироваться с европейскими партнерами США. «Не будет никаких переговоров с Россией по европейской безопасности без наших европейских союзников и партнеров», — отметил Прайс.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от размещения ракет вне своей территории и отказ от расширения территории НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен принимать участие в переговорах России и США по «архитектуре европейской безопасности». Он напомнил, что в пятницу МИД России опубликовал проект предложений о гарантиях безопасности между РФ и США, а также для европейских членов НАТО. «Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий», — добавил он.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, который будет представлять Россию на переговорах о гарантиях безопасности, отметил, что российская сторона приняла к сведению слова Борреля, но продолжает выступать за двусторонние переговоры с США. По его словам, американская сторона пока не ответила на предложения России по гарантиям безопасности. США вряд ли откажутся от переговоров с Россией по этому вопросу, но постараются ставить свои условия и затягивать процесс.