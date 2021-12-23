Путин напомнил о непобедимости России
Россию невозможно победить, ее можно только развалить изнутри, заявил президент страны Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Трансляцию мероприятия вел «Первый канал».
«Хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить — ее можно только развалить изнутри», — сказал глава государства.
Путин отметил, что именно это было реализовано после Первой мировой войны и в 1990-е гг., когда «разваливали» СССР. Президент возложил ответственность за случившееся на тех, кто «обслуживал чужие интересы», не связанные с интересами народов России.
Об этом Путин высказался, отвечая на вопрос журналиста о расширении реестра СМИ-иноагентов. Глава государства отметил, что в этом «ничего хорошего нет». В то же время российский закон в данной области мягче, чем в Европе и США, где за такое предусмотрена уголовная ответственность, сказал президент. Он подчеркнул, что Россия не требует прекращения деятельности организаций, признанных иноагентами. Они должны лишь в полной мере раскрывать источники финансирования, пояснил глава государства.