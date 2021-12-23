Путин напомнил о непобедимости России

Об этом Путин высказался, отвечая на вопрос журналиста о расширении реестра СМИ-иноагентов. Глава государства отметил, что в этом «ничего хорошего нет». В то же время российский закон в данной области мягче, чем в Европе и США, где за такое предусмотрена уголовная ответственность, сказал президент. Он подчеркнул, что Россия не требует прекращения деятельности организаций, признанных иноагентами. Они должны лишь в полной мере раскрывать источники финансирования, пояснил глава государства.