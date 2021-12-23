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Путин напомнил о непобедимости России

Ведомости

Россию невозможно победить, ее можно только развалить изнутри, заявил президент страны Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Трансляцию мероприятия вел «Первый канал».    

«Хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить — ее можно только развалить изнутри», — сказал глава государства.

Путин отметил, что именно это было реализовано после Первой мировой войны и в 1990-е гг., когда «разваливали» СССР. Президент возложил ответственность за случившееся на тех, кто «обслуживал чужие интересы», не связанные с интересами народов России.

Об этом Путин высказался, отвечая на вопрос журналиста о расширении реестра СМИ-иноагентов. Глава государства отметил, что в этом «ничего хорошего нет». В то же время российский закон в данной области мягче, чем в Европе и США, где за такое предусмотрена уголовная ответственность, сказал президент. Он подчеркнул, что Россия не требует прекращения деятельности организаций, признанных иноагентами. Они должны лишь в полной мере раскрывать источники финансирования, пояснил глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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