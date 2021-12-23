МИД Украины отреагировал на обвинение в подготовке военной операции в Донбассе
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что власти страны не собираются проводить новую военную операцию в Донбассе, передает «Униан».
Ранее во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что допускает подготовку Украиной новой военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такой вариант развития событий имеет место быть, потому что украинская сторона в последнее время «слишком много» говорит о войне. Он также допустил вероятность создания на Украине «антироссии» «с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению».
«Постоянные усилия украинского руководства по сдвигу с места мирного процесса, прежде всего в нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта», — подчеркнул Николенко.
16 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна не хочет войны с Россией и верит в возможность урегулирования ситуации через переговоры. Он также заявил о готовности Киева «к любому формату переговоров», которые могли бы помочь в том числе урегулировать ситуацию в Донбассе.