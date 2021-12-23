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МИД Украины отреагировал на обвинение в подготовке военной операции в Донбассе

Ведомости

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что власти страны не собираются проводить новую военную операцию в Донбассе, передает «Униан».

Ранее во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что допускает подготовку Украиной новой военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такой вариант развития событий имеет место быть, потому что украинская сторона в последнее время «слишком много» говорит о войне. Он также допустил вероятность создания на Украине «антироссии» «с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению».

«Постоянные усилия украинского руководства по сдвигу с места мирного процесса, прежде всего в нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта», — подчеркнул Николенко.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна не хочет войны с Россией и верит в возможность урегулирования ситуации через переговоры. Он также заявил о готовности Киева «к любому формату переговоров», которые могли бы помочь в том числе урегулировать ситуацию в Донбассе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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