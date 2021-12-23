МИД Украины отреагировал на обвинение в подготовке военной операции в Донбассе

Ранее во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что допускает подготовку Украиной новой военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такой вариант развития событий имеет место быть, потому что украинская сторона в последнее время «слишком много» говорит о войне. Он также допустил вероятность создания на Украине «антироссии» «с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению».