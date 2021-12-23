Зеленский вызван в суд по иску Порошенко о поставках угля из Донбасса
Верховный суд Украины вызывал Владимира Зеленского в качестве ответчика на судебное заседание по иску его предшественника на посту президента страны Петра Порошенко.
Зеленский должен явиться в суд 28 февраля 2022 г., говорится в повестке, копию которой опубликовал адвокат Порошенко на сайте партии экс-президента «Европейская солидарность».
Порошенко подал иск в суд против Зеленского летом текущего года, потребовав полностью обнародовать записи телефонных переговоров, которые легли в основу обвинений против него и главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука.
Ранее украинский портал Bihus.info опубликовал аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на голос Медведчука, ведет переговоры с представителями России о нелегальной в рамках украинского законодательства покупке угля с шахт Донбасса. По утверждению журналистов издания, переговоры велись в 2014-2015 гг., когда президентом был Порошенко. Сам Медведчук назвал записи сфальсифицированными.
По версии Службы безопасности Украины (СБУ), политик при участии России помог сорвать поставки угля из ЮАР на Украину, чтобы вместо этого покупать уголь, добываемый в неподконтрольном Киеву Донбассе. В СБУ считают, что часть средств, полученных за уголь, пошла на финансирование ополченцев Донбасса. Медведчук находится под домашним арестом, его обвиняют в госизмене, нарушении законов войны и содействии терроризму.
Порошенко также подозревают в госизмене и финансировании терроризма. Экс-президент, который в октябре отверг заявления властей страны о сговоре с Медведчуком, покинул страну 18 декабря после попытки вручить ему повестку о допросе. Его партия объяснила это запланированной заранее поездкой в Турцию и Польшу. Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что его клиент не явится на допрос 23 декабря.