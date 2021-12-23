Зеленский вызван в суд по иску Порошенко о поставках угля из Донбасса

Порошенко также подозревают в госизмене и финансировании терроризма. Экс-президент, который в октябре отверг заявления властей страны о сговоре с Медведчуком, покинул страну 18 декабря после попытки вручить ему повестку о допросе. Его партия объяснила это запланированной заранее поездкой в Турцию и Польшу. Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что его клиент не явится на допрос 23 декабря.