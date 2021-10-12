Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря

Вместе с этим Медведчук уже находится под домашним арестом по другому делу, в рамках котрого ему было предъявлено подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Сам Медведчук неоднократно отвергал обвинения, называя их политически мотивированными.