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Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря

Ведомости

Печерский районный суд Киева отправил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря по делу о поставках угля из неподконтрольных Украине районов Донбасса. При этом прокуратура требовала избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Применить меру пресечения круглосуточный домашний арест до 7 декабря 2021 г. включительно», — сказала судья во время заседания (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о том, что подозревает Медведчука в государственной измене и содействии «терроризму», поскольку политик, по мнению спецслужбы, организовал в 2014 г. поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР при содействии тогдашнего руководства Украины.

Вместе с этим Медведчук уже находится под домашним арестом по другому делу, в рамках котрого ему было предъявлено подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Сам Медведчук неоднократно отвергал обвинения, называя их политически мотивированными.

Ранее по теме: Суд Киева продлил домашний арест Медведчуку до 31 октября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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