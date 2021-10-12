Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря
Печерский районный суд Киева отправил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря по делу о поставках угля из неподконтрольных Украине районов Донбасса. При этом прокуратура требовала избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
«Применить меру пресечения круглосуточный домашний арест до 7 декабря 2021 г. включительно», — сказала судья во время заседания (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о том, что подозревает Медведчука в государственной измене и содействии «терроризму», поскольку политик, по мнению спецслужбы, организовал в 2014 г. поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР при содействии тогдашнего руководства Украины.
Вместе с этим Медведчук уже находится под домашним арестом по другому делу, в рамках котрого ему было предъявлено подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Сам Медведчук неоднократно отвергал обвинения, называя их политически мотивированными.