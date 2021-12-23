В США запретили импорт товаров из Синьцзяна
Президент США Джо Байден подписал закон об ограничении импорта товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президент Байден подписал закон, который запрещает импорт товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР и накладывает санкции на физических лиц, ответственных за принудительный труд в регионе», — говорится в заявлении Белого дома. Ранее документ одобрили обе палаты конгресса страны.
В январе экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия КНР в отношении уйгуров являются «геноцидом» и «преступлением против человечности». По его словам, с марта 2017 г. Китай под руководством и контролем Коммунистической партии Китая (КПК) совершал преступления «против человечности» в отношении преимущественно мусульманского населения - уйгуров и других членов этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне. Он подчеркнул, что преступления против уйгуров включают в себя принудительную стерилизацию, пытки и внесудебные задержания. В ответ на это заявление Китай ввел санкции в отношении Помпео и еще 27 американцев, включая людей из администрации экс-президента страны Дональда Трампа.
6 декабря США объявили дипломатический бойкот грядущей зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля по аналогичной причине. Позже к США присоединились правительства Великобритании и Австралии. В Пекине отрицают все обвинения, заявляя, что США и другие страны «заплатят цену» за свои ошибочные действия.