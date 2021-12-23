В США запретили импорт товаров из Синьцзяна

В январе экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия КНР в отношении уйгуров являются «геноцидом» и «преступлением против человечности». По его словам, с марта 2017 г. Китай под руководством и контролем Коммунистической партии Китая (КПК) совершал преступления «против человечности» в отношении преимущественно мусульманского населения - уйгуров и других членов этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне. Он подчеркнул, что преступления против уйгуров включают в себя принудительную стерилизацию, пытки и внесудебные задержания. В ответ на это заявление Китай ввел санкции в отношении Помпео и еще 27 американцев, включая людей из администрации экс-президента страны Дональда Трампа.