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В США запретили импорт товаров из Синьцзяна

Ведомости

Президент США Джо Байден подписал закон об ограничении импорта товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщает пресс-служба Белого дома. 

«Президент Байден подписал закон, который запрещает импорт товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР и накладывает санкции на физических лиц, ответственных за принудительный труд в регионе», — говорится в заявлении Белого дома. Ранее документ одобрили обе палаты конгресса страны.

В январе экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия КНР в отношении уйгуров являются «геноцидом» и «преступлением против человечности». По его словам, с марта 2017 г. Китай под руководством и контролем Коммунистической партии Китая (КПК) совершал преступления «против человечности» в отношении преимущественно мусульманского населения - уйгуров и других членов этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне. Он подчеркнул, что преступления против уйгуров включают в себя принудительную стерилизацию, пытки и внесудебные задержания. В ответ на это заявление Китай ввел санкции в отношении Помпео и еще 27 американцев, включая людей из администрации экс-президента страны Дональда Трампа.

6 декабря США объявили дипломатический бойкот грядущей зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля по аналогичной причине. Позже к США присоединились правительства Великобритании и Австралии. В Пекине отрицают все обвинения, заявляя, что США и другие страны «заплатят цену» за свои ошибочные действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных