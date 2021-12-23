США заявили о готовности к переговорам с РФ по гарантиям безопасности в январе
Власти США готовы начать диалог с Россией по гарантиям безопасности в январе следующего года, однако прогресса можно достичь только при деэскалации на Украине, заявил высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена.
«США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов <...> Мы также сказали России, что... субстантивный прогресс может быть достигнут только в атмосфере деэскалации», — заявил чиновник (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что американская сторона готова к переговорам с Россией, однако их точная дата и место пока не определены. США представят России свои обеспокоенности ситуацией в Европе, но пока не давали субстантивного ответа, отметил чиновник. По его словам, сейчас продолжаются консультации США с союзниками в Европе. Он также отметил, что США не будут публично комментировать предложения России.
18 ноября на расширенном заседании коллегии МИДа президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от стран НАТО долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. О рисках продвижения альянса на восток глава государства высказывался неоднократно. Он подчеркнул, что страна не может постоянно существовать и думать, что произойдет завтра.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».
22 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности пройдут в январе 2022 г., а 23 декабря президент России Владимир Путин добавил, что они состоятся в Женеве. Российскую сторону на переговорах будет представлять Сергей Рябков.