США заявили о готовности к переговорам с РФ по гарантиям безопасности в январе

Он добавил, что американская сторона готова к переговорам с Россией, однако их точная дата и место пока не определены. США представят России свои обеспокоенности ситуацией в Европе, но пока не давали субстантивного ответа, отметил чиновник. По его словам, сейчас продолжаются консультации США с союзниками в Европе. Он также отметил, что США не будут публично комментировать предложения России.