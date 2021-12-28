Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Президент России Владимир Путин заявил, что создание Содружества Независимых Государств (СНГ) 8 декабря 1991 г. было оправданным шагом. Такую мысль он высказал на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.
Путин отметил, что, несмотря на кардинальные изменения, произошедшие в течение последних десятилетий, СНГ все же помогло углубить интеграцию по многим направлениям. «Само создание организации было, безусловно, оправданным. Интеграция по очень многим направлениям углублялась», — добавил президент (цитата по ТАСС).
Сохранившиеся связи еще со времен СССР, по словам Путина, также сыграли положительную роль в работе по многим направлениям. «Это общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнеры. Цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации», — подчеркнул Путин.
В конце встречи Путин поблагодарил коллег за то, что они приняли приглашение и приехали в Санкт-Петербург на встречу. Он также напомнил, что до пандемии лидеры Содружества регулярно встречались в российской Северной столице перед Новым годом. На саммит в этом году приехали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На нем также присутствовал и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
В предыдущий раз неформальный саммит Содружества проходил еще до пандемии — в декабре 2019 г. Он также состоялся в Санкт-Петербурге. Тогда Путин рассказал участникам встречи о поднятых архивных материалах, касающихся предыстории Второй мировой войны, затем пригласил их осмотреть специально организованную выставку.
8 декабря 1991 г. были подписаны Беловежские соглашения главами РСФСР — Борисом Ельциным, Белорусской и Украинской ССР — Станиславом Шушкевичем и Леонидом Кравчуком. По их условиям СССР прекратил свое существование, вместе него образовалось Содружество Независимых Государств (СНГ). В сферы деятельности организации входят обеспечение прав и основных свобод человека, координация внешнеполитической деятельности, сотрудничество в формировании и развитии общего экономического пространства и таможенной политики.