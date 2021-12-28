Путин назвал создание СНГ оправданным шагом

В конце встречи Путин поблагодарил коллег за то, что они приняли приглашение и приехали в Санкт-Петербург на встречу. Он также напомнил, что до пандемии лидеры Содружества регулярно встречались в российской Северной столице перед Новым годом. На саммит в этом году приехали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На нем также присутствовал и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.