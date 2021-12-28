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Путин назвал создание СНГ оправданным шагом

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что создание Содружества Независимых Государств (СНГ) 8 декабря 1991 г. было оправданным шагом. Такую мысль он высказал на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Путин отметил, что, несмотря на кардинальные изменения, произошедшие в течение последних десятилетий, СНГ все же помогло углубить интеграцию по многим направлениям. «Само создание организации было, безусловно, оправданным. Интеграция по очень многим направлениям углублялась», — добавил президент (цитата по ТАСС).

Сохранившиеся связи еще со времен СССР, по словам Путина, также сыграли положительную роль в работе по многим направлениям. «Это общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнеры. Цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации», — подчеркнул Путин.

В конце встречи Путин поблагодарил коллег за то, что они приняли приглашение и приехали в Санкт-Петербург на встречу. Он также напомнил, что до пандемии лидеры Содружества регулярно встречались в российской Северной столице перед Новым годом. На саммит в этом году приехали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На нем также присутствовал и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В предыдущий раз неформальный саммит Содружества проходил еще до пандемии — в декабре 2019 г. Он также состоялся в Санкт-Петербурге. Тогда Путин рассказал участникам встречи о поднятых архивных материалах, касающихся предыстории Второй мировой войны, затем пригласил их осмотреть специально организованную выставку.

8 декабря 1991 г. были подписаны Беловежские соглашения главами РСФСР — Борисом Ельциным, Белорусской и Украинской ССР — Станиславом Шушкевичем и Леонидом Кравчуком. По их условиям СССР прекратил свое существование, вместе него образовалось Содружество Независимых Государств (СНГ). В сферы деятельности организации входят обеспечение прав и основных свобод человека, координация внешнеполитической деятельности, сотрудничество в формировании и развитии общего экономического пространства и таможенной политики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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