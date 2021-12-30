Путин подписал закон о премиях чиновникам за добросовестную работу

Ранее в декабре Путин подписал закон о повышении месячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов Госдумы на 20%, с 300 000 до 387 000 руб. Это было сделано из-за усиления возможностей парламентского контроля и расширения полномочий депутатов и сенаторов после принятия поправок к Конституции, отмечали авторы инициативы. В 2022 г. на эти цели из бюджета дополнительно выделят 761,4 млн руб.