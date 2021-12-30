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Путин подписал закон о премиях чиновникам за добросовестную работу

Ведомости

Президент России Владимир Путин 30 декабря подписал закон, который позволяет премировать государственных гражданских служащих за добросовестное исполнение должностных обязанностей. Ранее госслужащим могли выдавать премии за выполнение «особо важных и сложных заданий». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Федеральные госслужащие смогут получать дополнительные премии уже с января 2022 г., региональные — с 2023 г. Правила исчисления и порядок формирования фонда оплаты труда работников федеральных госорганов будет определять правительство.

Средства на выплаты государство получит за счет «оптимизации структуры и сокращения численности федеральных гражданских служащих», а также перераспределения средств между выплатами на зарплаты госслужащим и дополнительных бюджетных расходов.

Ранее в декабре Путин подписал закон о повышении месячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов Госдумы на 20%, с 300 000 до 387 000 руб. Это было сделано из-за усиления возможностей парламентского контроля и расширения полномочий депутатов и сенаторов после принятия поправок к Конституции, отмечали авторы инициативы. В 2022 г. на эти цели из бюджета дополнительно выделят 761,4 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных