Путин подписал закон о премиях чиновникам за добросовестную работу
Президент России Владимир Путин 30 декабря подписал закон, который позволяет премировать государственных гражданских служащих за добросовестное исполнение должностных обязанностей. Ранее госслужащим могли выдавать премии за выполнение «особо важных и сложных заданий». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Федеральные госслужащие смогут получать дополнительные премии уже с января 2022 г., региональные — с 2023 г. Правила исчисления и порядок формирования фонда оплаты труда работников федеральных госорганов будет определять правительство.
Средства на выплаты государство получит за счет «оптимизации структуры и сокращения численности федеральных гражданских служащих», а также перераспределения средств между выплатами на зарплаты госслужащим и дополнительных бюджетных расходов.
Ранее в декабре Путин подписал закон о повышении месячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов Госдумы на 20%, с 300 000 до 387 000 руб. Это было сделано из-за усиления возможностей парламентского контроля и расширения полномочий депутатов и сенаторов после принятия поправок к Конституции, отмечали авторы инициативы. В 2022 г. на эти цели из бюджета дополнительно выделят 761,4 млн руб.