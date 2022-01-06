Самолеты ВКС России начали перебрасывать миротворцев в Казахстан

В секретариате отметили, что российские военные «уже приступили к выполнению поставленных задач». Также в состав миротворческих сил вошли военные из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Их основные задачи – охрана важных государственных и военных объектов, а также помощь казахским правоохранителям в стабилизации обстановки и ее возвращении в правовое поле, добавили в ОДКБ.