Самолеты ВКС России начали перебрасывать миротворцев в Казахстан
Российские части Воздушно-десантных войск вошли в состав миротворческих сил ОДКБ, которые направляются в Казахстан, военные самолеты РФ начали перебрасывать их в страну, сообщил ТАСС со ссылкой на секретариат ОДКБ.
«От Российской Федерации в состав коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента», — сообщили в ОДКБ.
В секретариате отметили, что российские военные «уже приступили к выполнению поставленных задач». Также в состав миротворческих сил вошли военные из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Их основные задачи – охрана важных государственных и военных объектов, а также помощь казахским правоохранителям в стабилизации обстановки и ее возвращении в правовое поле, добавили в ОДКБ.
Протесты в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило массовые выступления.
На фоне протестов Токаев ввел чрезвычайное положение в Казахстане, а также принял отставку правительства. Кроме того, президент сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и предупредил о жестких мерах в отношении протестующих. Совет коллективной безопасности ОДКБ по просьбе Токаева направит в Казахстан миротворцев.