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Самолеты ВКС России начали перебрасывать миротворцев в Казахстан

Ведомости

Российские части Воздушно-десантных войск вошли в состав миротворческих сил ОДКБ, которые направляются в Казахстан, военные самолеты РФ начали перебрасывать их в страну, сообщил ТАСС со ссылкой на секретариат ОДКБ.

«От Российской Федерации в состав коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента», — сообщили в ОДКБ.

В секретариате отметили, что российские военные «уже приступили к выполнению поставленных задач». Также в состав миротворческих сил вошли военные из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Их основные задачи – охрана важных государственных и военных объектов, а также помощь казахским правоохранителям в стабилизации обстановки и ее возвращении в правовое поле, добавили в ОДКБ.

Протесты в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило массовые выступления.

На фоне протестов Токаев ввел чрезвычайное положение в Казахстане, а также принял отставку правительства. Кроме того, президент сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и предупредил о жестких мерах в отношении протестующих. Совет коллективной безопасности ОДКБ по просьбе Токаева направит в Казахстан миротворцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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