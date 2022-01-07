Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

На всей территории страны было объявлено чрезвычайное положение, военным был дан приказ стрелять на поражение по протестующим, которых правительство считает террористами. Казахстанское бизнес-сообщество оценило ущерб от беспорядков в более чем $100 млн. МВД Казахстана отчиталось 7 января, что 26 участников беспорядков были убиты, более 3000 — задержаны. По официальным данным, во время столкновений с протестующими погибли 18 сотрудников полиции.