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Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Казахстане, где массовые протесты переросли в беспорядки, сообщила в пятницу, 7 декабря, пресс-служба армянского правительства.

Отмечается, что оба лидера также обсудили ход реализации совместных шагов в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Вскоре после разговора Пашинян, который сейчас возглавляет Совет коллективной безопасности ОДКБ, объявил, что в связи с обращением Токаева в Казахстан будет отправлен миротворческий контингент с целью стабилизации обстановки.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, в городе Жанаозен на западе страны в связи с двукратным повышением цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. К 6 января демонстрации охватили большую часть Казахстана и переросли в некоторых городах, в частности в Алматы, в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

На всей территории страны было объявлено чрезвычайное положение, военным был дан приказ стрелять на поражение по протестующим, которых правительство считает террористами. Казахстанское бизнес-сообщество оценило ущерб от беспорядков в более чем $100 млн. МВД Казахстана отчиталось 7 января, что 26 участников беспорядков были убиты, более 3000 — задержаны. По официальным данным, во время столкновений с протестующими погибли 18 сотрудников полиции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных