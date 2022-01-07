Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Казахстане
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Казахстане, где массовые протесты переросли в беспорядки, сообщила в пятницу, 7 декабря, пресс-служба армянского правительства.
Отмечается, что оба лидера также обсудили ход реализации совместных шагов в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Ранее, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Вскоре после разговора Пашинян, который сейчас возглавляет Совет коллективной безопасности ОДКБ, объявил, что в связи с обращением Токаева в Казахстан будет отправлен миротворческий контингент с целью стабилизации обстановки.
Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, в городе Жанаозен на западе страны в связи с двукратным повышением цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. К 6 января демонстрации охватили большую часть Казахстана и переросли в некоторых городах, в частности в Алматы, в массовые беспорядки и столкновения с полицией.
На всей территории страны было объявлено чрезвычайное положение, военным был дан приказ стрелять на поражение по протестующим, которых правительство считает террористами. Казахстанское бизнес-сообщество оценило ущерб от беспорядков в более чем $100 млн. МВД Казахстана отчиталось 7 января, что 26 участников беспорядков были убиты, более 3000 — задержаны. По официальным данным, во время столкновений с протестующими погибли 18 сотрудников полиции.