Захарова прокомментировала назначение Умарова министром в Казахстане
Назначение на должность министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова является внутренним делом этой страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Назначение членов правительства — это суверенная прерогатива и внутреннее дело любого государства... Руководство Казахстана твердо следует курсом на всестороннее углубление дружественных отношений с нашей страной и обеспечение прав всех без исключения граждан Казахстана», — сказала Захарова на брифинге.
При этом российское внешнеполитическое ведомство считает заявления националистического характера неприемлемыми.
«Высказывания, которые мы видели, они цитировались в СМИ, конечно, безусловно, являются неприемлемыми», — добавила представитель российского МИДа.
Ранее руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале заявил, что изучил предыдущие высказывания Умарова о России и «не радуется такому назначению». Глава российского ведомства напомнил, что казахстанский министр называл День Победы «непонятным», а русских в республике — «неназванной диаспорой». Кроме того, Умаров высказывался об «отвратительном сервисе» бизнеса, которым управляют россияне в Казахстане.
Сам Умаров на своей странице в Facebook назвал подобные заявления в свой адрес «демонизацией» его образа. Он подчеркнул, что на всех постах вел «плодотворную работу» с Россией, а также подтвердил «приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями».