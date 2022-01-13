Захарова прокомментировала назначение Умарова министром в Казахстане

Сам Умаров на своей странице в Facebook назвал подобные заявления в свой адрес «демонизацией» его образа. Он подчеркнул, что на всех постах вел «плодотворную работу» с Россией, а также подтвердил «приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями».