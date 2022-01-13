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Захарова прокомментировала назначение Умарова министром в Казахстане

Ведомости

Назначение на должность министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова является внутренним делом этой страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Назначение членов правительства — это суверенная прерогатива и внутреннее дело любого государства... Руководство Казахстана твердо следует курсом на всестороннее углубление дружественных отношений с нашей страной и обеспечение прав всех без исключения граждан Казахстана», — сказала Захарова на брифинге.

При этом российское внешнеполитическое ведомство считает заявления националистического характера неприемлемыми.

«Высказывания, которые мы видели, они цитировались в СМИ, конечно, безусловно, являются неприемлемыми», — добавила представитель российского МИДа.

Ранее руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале заявил, что изучил предыдущие высказывания Умарова о России и «не радуется такому назначению». Глава российского ведомства напомнил, что казахстанский министр называл День Победы «непонятным», а русских в республике — «неназванной диаспорой». Кроме того, Умаров высказывался об «отвратительном сервисе» бизнеса, которым управляют россияне в Казахстане.

Сам Умаров на своей странице в Facebook назвал подобные заявления в свой адрес «демонизацией» его образа. Он подчеркнул, что на всех постах вел «плодотворную работу» с Россией, а также подтвердил «приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных