В Россию за сутки вернулись 40 самолетов с миротворцами из Казахстана
40 самолетов Военно-космических сил России за сутки вернули в страну миротворцев из Казахстана, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны. Военные прилетели на аэродромы Московской и Ульяновской областей. На аэродромах организовали торжественные митинги с участием руководства ВДВ, после чего миротворцы разгрузили вооружение, военную технику и имущество и отправились в места постоянной дислокации.
Вывод из страны российских десантников должен завершиться до 19 января, сообщало ранее ведомство. 13 января оперативный штаб Казахстана по борьбе с терроризмом заявил об окончании антитеррористической операции и отмене критического «красного» уровня террористической опасности в двух городах и 12 регионах страны. Ограничения сохранились в городе Алма-Ате, Алма-Атинской и Жамбылской областях.
Миротворческая миссия ОДКБ началась в Казахстане после того, как 2 января на западе страны начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перекинулись и на крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты. По данным Генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225.