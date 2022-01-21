В регионе Германии выступили за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2»

По мнению Швезиг, Германии нужно сосредоточиться на критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией. «Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море», — заявила она (цитата по «РИА Новости»). Швезиг отметила, что поставки газа из России позволят Германии перейти к возобновляемым источникам энергии, чтобы отказаться от атомной и угольной энергетики.