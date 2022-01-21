В регионе Германии выступили за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2»
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания в ФРГ Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию трубопровода «Северный поток – 2», такое заявление она сделала на приеме Восточного комитета немецкой экономики, сообщила газета Zeit.
По мнению Швезиг, Германии нужно сосредоточиться на критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией. «Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море», — заявила она (цитата по «РИА Новости»). Швезиг отметила, что поставки газа из России позволят Германии перейти к возобновляемым источникам энергии, чтобы отказаться от атомной и угольной энергетики.
«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере «Северного потока — 2». 29 декабря 2021 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.
16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о временной приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Объясняя свое решение, регулятор сослался на немецкое законодательство, согласно которому сертифицировать компанию можно лишь после того, как она будет «организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии».