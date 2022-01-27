Медведев назвал единственный способ избежать войны

Он привел в пример тех, кому выгодна конфронтация, сенатора США, который не исключил возможность ограниченного ядерного столкновения с Россией. «Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется», — отметил Медведев. Он выразил сожаление, что такие заявления делают люди, находящиеся у власти.