Медведев назвал единственный способ избежать войны
Главная и единственная возможность избежать войны – договориться о гарантиях безопасности в Европе, однако множество людей зарабатывают, спекулируют на эскалации конфликта, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Здесь очевидно, что самая главная и единственная возможность — это именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны», — заявил Медведев (цитата по «РИА Новости»).
Он привел в пример тех, кому выгодна конфронтация, сенатора США, который не исключил возможность ограниченного ядерного столкновения с Россией. «Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется», — отметил Медведев. Он выразил сожаление, что такие заявления делают люди, находящиеся у власти.
В советские времена, по словам Медведева, американские партнеры не делали таких заявлений, а Карибский кризис показал, что ядерный конфликт может стать концом человеческой цивилизации. «Тем не менее, такие слова произносят. Как на это реагировать? Что это — маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно», — подчеркнул он.
Ранее сенатор США Роджер Уикер не исключил возможность военных действий, в том числе применения ядерного оружия против России, в случае обострения ситуации на Украине. Посольство России в Вашингтоне назвало слова Уикера безответственными и посоветовало ему ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена после саммита в Женеве. В документе говорится, что в ядерной войне не будет победителей и она не может быть развязана.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. 10 января Россия обсудила свои предложения с США, 12 января — с НАТО, 13 января — с ОБСЕ. Вчера посол США в Москве Джон Салливан передал МИДу письменные ответы США на предложения России.
Российская сторона неоднократно опровергала сообщения о якобы планах военного конфликта с Украиной. Возможность вторжения России на Украину опровергают и в Киеве. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что российские Вооруженные силы не создали ни одной ударной группировки, которая могла бы говорить о готовящемся наступлении на республику.