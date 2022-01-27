Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
В этом году конференция впервые за два года должна пройти очно 18-20 февраля. На вопрос, есть ли в графике Путина Мюнхенская конференция, Песков ответил отрицательно.
Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 г. Первые 30 лет в ней участвовали в основном страны Организации Североатлантического договора, а с 1990-х гг. начали участвовать представители России, Китая, Японии, Индии и других стран. Председатель конференции Вольфганг Ишингер ранее заявил, что в 2022 г. одной из тем конференции станет европейская политика безопасности и обороны.