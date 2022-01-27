Песков назвал серьезной угрозу возможного отъезда российского посла из США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «серьезной угрозой» намеки американской стороны о возможном отъезде посла России Анатолия Антонова.
Ранее Антонов рассказал, что госдепартамент США угрожает выслать его из страны до апреля, если Москва не выполнит требования Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России. Он также подчеркнул, что состав российского диппредставительства в США является минимальным за последние пять лет: его штат был укомплектован 120 сотрудниками.
Он также рассказал, что за время его пребывания в должности более 120 дипломатов и сотрудников российского посольства были выдворены из США, вместе с семьями это более 300 человек. По его словам, эта негативная тенденция не меняется уже на протяжении нескольких лет.
27 ноября 2021 г. Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что 27 дипломатов РФ с семьями будут вынуждены покинуть США 30 января. Аналогичное количество российских дипработников покинут страну 30 июня.
Россия применила аналогичные меры. К 31 января 2022 г. страну должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, заявила 1 декабря официальный представитель МИДа Мария Захарова. Тогда она отметила, что если США не откажутся от трехлетнего ограничения и не пойдут на компромисс, очередные американские дипработники будут отправлены в США из России до 1 июля 2022 г.