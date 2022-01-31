В ЛНР сообщили о подготовке Киевом информационной кампании против Донбасса
Украинские спецслужбы совместно с западными готовят информационную кампанию, цель которой — обвинить Луганскую и Донецкую Народные Республики (ЛНР и ДНР), а также Россию в агрессии против Украины и ввести в заблуждение мировую общественность, сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
Он уточнил, что данная информация получена от разведки ЛНР. Операция, о которой идет речь, имеет название «Crushing sword». «Целью данной кампании является введение в заблуждение мировой общественности и обвинение Народных республик и Российской Федерации в агрессии против Украины. Перед силами психологических операций Украины стоит задача посеять панику среди населения и защитников Народных республик», — рассказал Лещенко.
Он уточнил, что кампанию предполагается провести в три этапа. Сначала в телеэфир собираются выпустить заранее отснятые видео о том, что ЛНР, ДНР и Россия будто бы начали военные действия против Украины. В действительности же это будет сопровождаться агрессией со стороны военных сил самой республики.
На следующем этапе планируется показать, что Украина успешно отразила якобы имеющую место «агрессию» ЛНР и ДНР и начала наступление на Донбасс. Киев планирует убедить мировую общественность и самих украинцев в правомерности действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Действия на Донбассе объяснят освобождением территории от террористов, утверждают в ЛНР.
В конце, по словам Лещенко, Киев намерен «подорвать» боевой дух военных в ЛНР и посеять панику среди населения через распространение постановочных материалов о якобы успешном продвижении ВСУ вглубь ЛНР. В эфире появятся сюжеты, где подставные лица от лица жителей Луганской Народной республики расскажут об «ужасах войны» и попросят «освободить их от российского гнета».
Лещенко утверждает, что подобные материалы уже готовятся каналами «ICTV», «Украина» и «1+1». В ЛНР призвали население не вестись на провокации и сохранять спокойствие.
Материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины и якобы имеющихся у нее планах вторгнуться в республику стали появляться в западных СМИ еще осенью прошлого года. При этом Кремль и Министерство иностранных дел (МИД) множество раз говорили, что Россия не собирается ни на кого нападать, но проводит учения на своей территории и перемещает в рамках нее войска по собственному усмотрению.
28 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил об отсутствии роста напряженности с Россией. Он отметил, что из-за публикаций СМИ у западных стран складывается впечатление, будто по улицам Киева ездят танки и на Украине идет война, но это не так. Глава государства подчеркнул, что паника стране сейчас не нужна. Также он добавил, что высказывания западных политиков о том, что на Украине скоро может начаться война, дорого обходятся республике.