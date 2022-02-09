Германия, Франция и Польша призвали Россию к диалогу по безопасности в Европе
Главы стран — членов Веймарского треугольника (канцлер Германии Олаф Шольц, президенты Франции и Польши Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда) во время переговоров в Берлине выступили с совместным заявлением, где призвали Россию начать диалог по безопасности в Европе. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
В частности, указанные государства призвали Россию «способствовать разрядке ситуации на украинской границе и начать предметный диалог по вопросам безопасности на европейском континенте» (цитата по ТАСС). Общей целью участников Веймарского треугольника является предотвращение войны в регионе, следует из заявления.
Шольц перед переговорами с Макроном и Дудой выразил обеспокоенность из-за наращивания российского военного контингента вблизи украинских границ. «Еще одно нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины недопустимо и будет иметь далеко идущие последствия для России в политическом, экономическом и, конечно же, геостратегическом плане», — предупредил канцлер.
Политики сошлись во мнении, что НАТО должен регулярно пересматривать свою стратегию и быть готовым к ее корректировке в случае необходимости, например, при ухудшении ситуации с безопасностью. Это касается в том числе усиления присутствия альянса.
Россия инициировала обсуждение темы безопасности еще в конце прошлого года. Она сформулировала свои предложения и направила их США и НАТО 17 декабря. Ее основными требованиями являются предоставление западными партнерами письменных гарантий отказа от дальнейшего расширения на восток и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории военного блока. Москва неоднократно подчеркивала, что от этого зависит безопасность в Европе.
Ответ на предложения по гарантиям безопасности был получен 26 января. Текст официально не публиковался, однако президент России Путин сказал, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России. В НАТО сказали, что не собираются возвращаться в границы 1997 г. и не откажутся от принципа «открытых дверей», что делает возможным вступление Украины в военный блок в будущем.