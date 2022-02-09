Германия, Франция и Польша призвали Россию к диалогу по безопасности в Европе

Ответ на предложения по гарантиям безопасности был получен 26 января. Текст официально не публиковался, однако президент России Путин сказал, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России. В НАТО сказали, что не собираются возвращаться в границы 1997 г. и не откажутся от принципа «открытых дверей», что делает возможным вступление Украины в военный блок в будущем.