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Германия, Франция и Польша призвали Россию к диалогу по безопасности в Европе

Ведомости

Главы стран — членов Веймарского треугольника (канцлер Германии Олаф Шольц, президенты Франции и Польши Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда) во время переговоров в Берлине выступили с совместным заявлением, где призвали Россию начать диалог по безопасности в Европе. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

В частности, указанные государства призвали Россию «способствовать разрядке ситуации на украинской границе и начать предметный диалог по вопросам безопасности на европейском континенте» (цитата по ТАСС). Общей целью участников Веймарского треугольника является предотвращение войны в регионе, следует из заявления.

Шольц перед переговорами с Макроном и Дудой выразил обеспокоенность из-за наращивания российского военного контингента вблизи украинских границ. «Еще одно нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины недопустимо и будет иметь далеко идущие последствия для России в политическом, экономическом и, конечно же, геостратегическом плане», — предупредил канцлер.

Политики сошлись во мнении, что НАТО должен регулярно пересматривать свою стратегию и быть готовым к ее корректировке в случае необходимости, например, при ухудшении ситуации с безопасностью. Это касается в том числе усиления присутствия альянса.

Россия инициировала обсуждение темы безопасности еще в конце прошлого года. Она сформулировала свои предложения и направила их США и НАТО 17 декабря. Ее основными требованиями являются предоставление западными партнерами письменных гарантий отказа от дальнейшего расширения на восток и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории военного блока. Москва неоднократно подчеркивала, что от этого зависит безопасность в Европе.

Ответ на предложения по гарантиям безопасности был получен 26 января. Текст официально не публиковался, однако президент России Путин сказал, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России. В НАТО сказали, что не собираются возвращаться в границы 1997 г. и не откажутся от принципа «открытых дверей», что делает возможным вступление Украины в военный блок в будущем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных