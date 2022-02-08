Боррель исключил наличие у ЕС опасений касательно возможности захвата Украины Россией
Европейский союз (ЕС) не думает, что Россия хочет захватить Украину, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Трансляция его выступления велась на странице Европейской службы внешних связей в Twitter.
«Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы полагаем, что Россия стремится оказать давление на Украину, чтобы начать переговоры о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», — сказал он.
Боррель пояснил, что опасения России связаны в том числе с расширением НАТО на восток. Об этом неоднократно высказывался президент страны Владимир Путин. В частности, он отмечал, что Россия никому не угрожает, тогда как США стоят у нее «на пороге» «со своими ракетами». Кроме того, глава государства напомнил, что в 1990-х гг. альянс обещал Москве не расширяться на восток, но обманул ее.
Боррель сказал, что опасения России стоит учитывать и обсуждать их. В то же время он отметил, что не верит, будто страна хочет «напасть на Украину так, как Гитлер на СССР в 1941 году». Однако текущая ситуация — самая трудная со времен окончания «холодной войны», добавил Боррель.
Осенью прошлого года западные СМИ стали публиковать материалы о скоплении российского военного контингента вблизи украинских границ. Bloomberg писал, что на территорию республики сразу с трех сторон могут вторгнуться более 100 000 российских солдат. Позже эту риторику подхватили западные политики. В частности, войну России и Украины допускал Вашингтон. На этом фоне НАТО стал наращивать свое присутствие в Восточной Европе. При этом в Киеве сказали, что не видят признаков грядущего вторжения.
В российском Министерстве иностранных дел (МИД) назвали даже мысль о войне с Украиной неприемлемой. В ведомстве неоднократно говорили, что Россия не собирается ни на кого нападать и перемещает войска только во своей территории.
При этом в конце прошлого года Путин заявил о необходимости добиться от США и НАТО письменных гарантий безопасности. 17 декабря МИД направил западным партнерам свои предложения. Основные требования Москвы касаются отказа североатлантического альянса от дальнейшего расширения на восток и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории военного блока.
Ответ на предложения по гарантиям безопасности был получен 26 января. Их текст официально не публиковался, однако Путин сказал, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России. В НАТО сказали, что не собираются возвращаться в границы 1997 г. и не откажутся от принципа «открытых дверей», что делает возможным вступление Украины в военный блок в будущем.