Боррель исключил наличие у ЕС опасений касательно возможности захвата Украины Россией

Боррель пояснил, что опасения России связаны в том числе с расширением НАТО на восток. Об этом неоднократно высказывался президент страны Владимир Путин. В частности, он отмечал, что Россия никому не угрожает, тогда как США стоят у нее «на пороге» «со своими ракетами». Кроме того, глава государства напомнил, что в 1990-х гг. альянс обещал Москве не расширяться на восток, но обманул ее.