Газета
Политика

В Кремле ответили на заявление Борреля о политическом режиме в России

Ведомости

Кремль не согласен с мнением главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, что в России и Китае действует авторитарный режим, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах. Мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике. Мы крупные суверенные страны со своей политической системой, со своей системой устройства государства», — заявил Песков.

Он отметил, что Россия с уважением относится к устройству других государств и не вмешивается в их внутренние дела, поэтому считает себя вправе рассчитывать на такое же отношение к себе. «Подобные заявления в такую логику не укладываются», — подчеркнул Песков.

Накануне в ходе пресс-конференции Боррель заявил, что совместное заявление глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина может стать «основанием для альянса двух авторитарных режимов».

4 февраля Путин провел переговоры в Пекине с председателем КНР. По итогам встречи, проходившей в день открытия Олимпийских игр, стороны подписали совместное заявление «о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии».

Стороны выступили против дальнейшего расширения НАТО. Они заявили, что некоторые отдельные страны и военно-политические союзы «усиливают геополитическое соперничество, раздувают антагонизм и конфронтацию», тем самым подрывая международную стабильность и безопасность, когда стараются получить военное преимущество. 

Ранее по теме: Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных