В Кремле ответили на заявление Борреля о политическом режиме в России
Кремль не согласен с мнением главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, что в России и Китае действует авторитарный режим, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах. Мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике. Мы крупные суверенные страны со своей политической системой, со своей системой устройства государства», — заявил Песков.
Он отметил, что Россия с уважением относится к устройству других государств и не вмешивается в их внутренние дела, поэтому считает себя вправе рассчитывать на такое же отношение к себе. «Подобные заявления в такую логику не укладываются», — подчеркнул Песков.
Накануне в ходе пресс-конференции Боррель заявил, что совместное заявление глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина может стать «основанием для альянса двух авторитарных режимов».
4 февраля Путин провел переговоры в Пекине с председателем КНР. По итогам встречи, проходившей в день открытия Олимпийских игр, стороны подписали совместное заявление «о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии».
Стороны выступили против дальнейшего расширения НАТО. Они заявили, что некоторые отдельные страны и военно-политические союзы «усиливают геополитическое соперничество, раздувают антагонизм и конфронтацию», тем самым подрывая международную стабильность и безопасность, когда стараются получить военное преимущество.