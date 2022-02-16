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Политолог Валерий Соловей задержан в Москве в рамках уголовного дела

Ведомости

В Москве доставили на допрос в Следственный комитет бывшего профессора МГИМО, политолога Валерия Соловья, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, дело связано с его поддержкой Telegram-канала «Генерал СВР», в котором публикуется якобы инсайдерская информация о политической ситуации в России.

И РЕН ТВ, и RT сообщают, что допрос связан с делом, возбужденным по ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По версии следствия, Соловей делал в анонимном канале публикации о сотрудниках органов власти России.

Ранее в среду, 16 февраля, в квартире Соловья прошли обыски, заявила активистка Эльвира Вихарева. У него изъяли средства связи, схемы администрирования информационных ресурсов и другие материалы. Информацию об обыске подтвердила «РИА Новости» жена политолога. Она также утверждает, что его вместе с сыном отвезли на допрос в Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу, однако детали об уголовном деле она сообщить не может, поскольку дала подписку.

Валерий Соловей — бывший заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО, доктор исторических наук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных