Политолог Валерий Соловей задержан в Москве в рамках уголовного дела

Ранее в среду, 16 февраля, в квартире Соловья прошли обыски, заявила активистка Эльвира Вихарева. У него изъяли средства связи, схемы администрирования информационных ресурсов и другие материалы. Информацию об обыске подтвердила «РИА Новости» жена политолога. Она также утверждает, что его вместе с сыном отвезли на допрос в Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу, однако детали об уголовном деле она сообщить не может, поскольку дала подписку.