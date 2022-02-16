Политолог Валерий Соловей задержан в Москве в рамках уголовного дела
В Москве доставили на допрос в Следственный комитет бывшего профессора МГИМО, политолога Валерия Соловья, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, дело связано с его поддержкой Telegram-канала «Генерал СВР», в котором публикуется якобы инсайдерская информация о политической ситуации в России.
И РЕН ТВ, и RT сообщают, что допрос связан с делом, возбужденным по ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По версии следствия, Соловей делал в анонимном канале публикации о сотрудниках органов власти России.
Ранее в среду, 16 февраля, в квартире Соловья прошли обыски, заявила активистка Эльвира Вихарева. У него изъяли средства связи, схемы администрирования информационных ресурсов и другие материалы. Информацию об обыске подтвердила «РИА Новости» жена политолога. Она также утверждает, что его вместе с сыном отвезли на допрос в Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу, однако детали об уголовном деле она сообщить не может, поскольку дала подписку.
Валерий Соловей — бывший заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО, доктор исторических наук.