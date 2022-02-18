Минобороны анонсировало стратегические учения под руководством Путина
Плановые учения сил стратегического сдерживания пройдут 19 февраля под руководством президента России Владимира Путина, в ходе учений состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщило Минобороны.
«Девятнадцатого февраля под руководством верховного главнокомандующего ВС РФ В.В. Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», — сообщили в министерстве (цитата по «РИА Новости»). В учениях будут участвовать Воздушно-космические силы, Южный военный округ, ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.
В Минобороны отметили, что учения были спланированы заранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также для проверки надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
Российские военные учения проходят на фоне распространяемой в западных СМИ информации о якобы планах России напасть на Украину. В Москве неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению, страна не собирается ни на кого нападать. 15 февраля Минобороны сообщило, что все российские войска после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.