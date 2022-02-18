Минобороны анонсировало стратегические учения под руководством Путина

Российские военные учения проходят на фоне распространяемой в западных СМИ информации о якобы планах России напасть на Украину. В Москве неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению, страна не собирается ни на кого нападать. 15 февраля Минобороны сообщило, что все российские войска после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.