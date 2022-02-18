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Минобороны анонсировало стратегические учения под руководством Путина

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Плановые учения сил стратегического сдерживания пройдут 19 февраля под руководством президента России Владимира Путина, в ходе учений состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщило Минобороны.

«Девятнадцатого февраля под руководством верховного главнокомандующего ВС РФ В.В. Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», — сообщили в министерстве (цитата по «РИА Новости»). В учениях будут участвовать Воздушно-космические силы, Южный военный округ, ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.

В Минобороны отметили, что учения были спланированы заранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также для проверки надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Российские военные учения проходят на фоне распространяемой в западных СМИ информации о якобы планах России напасть на Украину. В Москве неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению, страна не собирается ни на кого нападать. 15 февраля Минобороны сообщило, что все российские войска после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных