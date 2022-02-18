Лавров напомнил США о важности принципа «пацан сказал — пацан сделал»

МИД направил США и НАТО предложения по гарантиям безопасности 17 декабря прошлого года. Документы содержали три основных требования: отказаться от дальнейшего расширения альянса на восток, в том числе от вхождения в его состав Украины и Грузии, от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также вернуть инфраструктуру военного блока в границы 1997 г.