Лавров напомнил США о важности принципа «пацан сказал — пацан сделал»
Принцип «пацан сказал — пацан сделал» должен соблюдаться и на международной арене, заявил в интервью RT министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ход переговоров с США по гарантиям безопасности.
«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», — сказал глава ведомства.
Москва хочет донести до США и стран - членов НАТО, что обещания не удовлетворят ее в данном вопросе, пояснил Лавров. Как оказалось, письменные обязательства глав государств и правительств, в соответствии с которыми Североатлантический альянс должен в полной мере учитывать интересы России, ничего не стоят, добавил министр.
Лавров отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности встретиться после того, как Москва направит реакцию на ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, полученные 26 января. Соответствующий документ Министерство иностранных дел вручило американскому послу в России Джону Салливану вчера. Ответ опубликован на сайте ведомства.
МИД направил США и НАТО предложения по гарантиям безопасности 17 декабря прошлого года. Документы содержали три основных требования: отказаться от дальнейшего расширения альянса на восток, в том числе от вхождения в его состав Украины и Грузии, от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также вернуть инфраструктуру военного блока в границы 1997 г.
Во вчерашнем документе МИДа говорилось, что Вашингтон не предоставил Москве конструктивного ответа на «базовые элементы» проекта договора о гарантиях безопасности. Ведомство предупредило, что, поскольку США не готовы договариваться о юридически обязывающих гарантиях безопасности, «Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера».