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Лавров напомнил США о важности принципа «пацан сказал — пацан сделал»

Ведомости

Принцип «пацан сказал — пацан сделал» должен соблюдаться и на международной арене, заявил в интервью RT министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ход переговоров с США по гарантиям безопасности.

«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», — сказал глава ведомства.

Москва хочет донести до США и стран - членов НАТО, что обещания не удовлетворят ее в данном вопросе, пояснил Лавров. Как оказалось, письменные обязательства глав государств и правительств, в соответствии с которыми Североатлантический альянс должен в полной мере учитывать интересы России, ничего не стоят, добавил министр.

Лавров отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности встретиться после того, как Москва направит реакцию на ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, полученные 26 января. Соответствующий документ Министерство иностранных дел вручило американскому послу в России Джону Салливану вчера. Ответ опубликован на сайте ведомства.

МИД направил США и НАТО предложения по гарантиям безопасности 17 декабря прошлого года. Документы содержали три основных требования: отказаться от дальнейшего расширения альянса на восток, в том числе от вхождения в его состав Украины и Грузии, от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также вернуть инфраструктуру военного блока в границы 1997 г.

Во вчерашнем документе МИДа говорилось, что Вашингтон не предоставил Москве конструктивного ответа на «базовые элементы» проекта договора о гарантиях безопасности. Ведомство предупредило, что, поскольку США не готовы договариваться о юридически обязывающих гарантиях безопасности, «Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера».

Ранее по теме: МИД опубликовал ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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