США эвакуировали своих дипломатов из Украины в Польшу

Собеседники издания отметили, что посольская и консульская работа продолжится в Польше. Такой шаг, по их словам, не означает изменения в позиции США относительно Украины. Собеседники добавили, что США предупредили высокопоставленных украинских чиновников о планах эвакуировать дипломатов в Польшу и проконсультировались с союзниками, у которых тоже есть диппредставительства в стране.