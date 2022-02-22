США эвакуировали своих дипломатов из Украины в Польшу
США эвакуировали сотрудников госдепартамента и посольства на Украине в Польшу 21 февраля из-за риска эскалации после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление.
«По соображениям безопасности сотрудники государственного департамента, находящиеся в настоящее время во Львове, проведут ночь в Польше», — говорится в заявлении. Американские дипломаты останутся в отеле недалеко от границы и могут вернуться на Украину 22 февраля, если госдеп решит, что ситуация в стране стабилизировалась, сообщили несколько источников.
Собеседники издания отметили, что посольская и консульская работа продолжится в Польше. Такой шаг, по их словам, не означает изменения в позиции США относительно Украины. Собеседники добавили, что США предупредили высокопоставленных украинских чиновников о планах эвакуировать дипломатов в Польшу и проконсультировались с союзниками, у которых тоже есть диппредставительства в стране.
31 января госдеп распорядился об отъезде членов семей дипломатов из посольства США в Минске. 10 февраля президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину. По его словам, ситуация в стране может «очень быстро» выйти из-под контроля. Примеру Соединенных Штатов последовали десятки стран. В субботу, 12 февраля, госдепартамент США объявил о сокращении персонала своего посольства в Киеве по соображениям безопасности, в том числе за счет перевода ряда дипломатов во Львов.
Накануне вечером в видеообращении президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия должна «незамедлительно признать» ДНР и ЛНР. До этого он провел консультации с членами Совбеза России, которые поддержали эту идею. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такое решение представляет собой полный отказ от минских соглашений и «атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины».