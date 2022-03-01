Медведев ответил на заявление об «экономической войне» против России
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медвдев ответил на заявление министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра о том, что ЕС планирует развернуть «тотальную» экономическую войну против России.
«Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие», — заявил Медведев.
Ле Мэр заявил о планах ЕС начать экономическую и финансовую войну против России в эфире радиостанции France Info. По его словам, уже введенные санкции оказались «необычайно эффективными». Несмотря на то что такие ограничения могут нанести урон и экономике ЕС, глава французского минфина заверил, что «страдать будет Россия, а не Европа».
США, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций после начала специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Под санкции попали Центробанк, банки России, компании и руководство страны, в том числе Путин.