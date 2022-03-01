Медведев ответил на заявление об «экономической войне» против России

Ле Мэр заявил о планах ЕС начать экономическую и финансовую войну против России в эфире радиостанции France Info. По его словам, уже введенные санкции оказались «необычайно эффективными». Несмотря на то что такие ограничения могут нанести урон и экономике ЕС, глава французского минфина заверил, что «страдать будет Россия, а не Европа».