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Медведев ответил на заявление об «экономической войне» против России

Ведомости

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медвдев ответил на заявление министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра о том, что ЕС планирует развернуть «тотальную» экономическую войну против России.

«Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие», — заявил Медведев.

Ле Мэр заявил о планах ЕС начать экономическую и финансовую войну против России в эфире радиостанции France Info. По его словам, уже введенные санкции оказались «необычайно эффективными». Несмотря на то что такие ограничения могут нанести урон и экономике ЕС, глава французского минфина заверил, что «страдать будет Россия, а не Европа».

США, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций после начала специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Под санкции попали Центробанк, банки России, компании и руководство страны, в том числе Путин.

Ранее по теме: Французский министр пообещал «тотальную» экономическую войну России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных