Лавров: Россия пока не получила от Украины сроков третьего раунда переговоров
Российская сторона пока не получила от Украины информацию о сроках проведения третьего раунда переговоров между делегациями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Пока новых сроков мы не получили. Мы готовы, как хорошо было известно украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвигаться на проведение такого третьего раунда», — подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС). По его словам, украинская сторона постоянно «придумывает предлоги», чтобы отложить начало очередного раунда переговоров. Он также добавил, что условия России уже «давно и четко» обозначены.
3 марта представители России и Украины провели второй раунд переговоров. Встреча состоялась в Брестской области Белоруссии. В ходе беседы стороны договорились о создании гуманитарных коридоров. Предполагается, что на время эвакуации населения боевые действия могут прекратиться.
Первые переговоры прошли 28 февраля в Белоруссии. В начале следующей недели делегации должны встретиться вновь.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между российской и украинской делегациями в текущей ситуации должны вестись в тишине. По его словам, они являются хорошей возможностью для России продемонстрировать Украине свое «видение решения проблемы». Остальное будет зависеть от реакции Киева, отметил он, добавив, что другие оценки давать пока преждевременно. Он также уточнил, что о подписании каких-либо договоров пока речь не идет.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.