Вооруженные силы России откроют гуманитарные коридоры из Киева и Харькова
Вооруженные силы России 7 марта открывают гуманитарные коридоры из четырех городов Украины. Предполагается, что после эвакуации из Киева в Гомель людей самолетами доставят в Россию. Об этом со ссылкой на заявление Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и её резкое обострение в городах Киев, Харьков, Сумы и Мариуполь, а также по личной просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона к президенту России Владимиру Путину Вооруженные Силы России в гуманных целях, с 10.00 7 марта 2022 г. объявляют «режим тишины» и открывают гуманитарные коридоры», — говорится в заявлении.
Из Мариуполя гуманитарные коридоры откроются по двум маршрутам: первый предполагает эвакуацию в Ростов-на-Дону, вторым людей доставят в Запорожье. Жителей Харькова и Сум эвакуируют в Белгород, также из Сум людей перевезут в Полтаву.
Российские военные будут непрерывно контролировать ход проведения эвакуации, в том числе с применением беспилотников, сказано в заявлении.
3 марта представители России и Украины провели второй раунд переговоров. Встреча состоялась в Брестской области Белоруссии. В ходе беседы стороны договорились о создании гуманитарных коридоров. Они были открыты для мирных жителей Мариуполя Волновахи, действовал режим тишины, однако, как заявляли в Минобороны РФ, украинские нацбатальоны не позволили людям уехать под угрозой физической расправы, чтобы продолжать и дальше использовать их в качестве живых щитов.
В оборонном ведомстве отмечали, что в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе, Мариуполе и других городах заблокированы десятки тысяч жителей, которых не выпускают в «безопасные места».
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.