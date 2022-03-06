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Путин назвал условия приостановки военной операции на Украине

Ведомости

Специальная военная операция по защите Донбасса будет приостановлена в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения требований России, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам российского президента, спецоперация идет по плану, вооруженные силы России «делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан». Путин подчеркнул, что удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры.

«На этом фоне особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса и использующих в украинских городах и населенных пунктах в качестве «живого щита» гражданских лиц, включая иностранцев, фактически взятых в заложники», — передает слова Путина сайт Кремля.

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Путин подтвердил готовность к диалогу властями Украины и зарубежными партнерами, а попытки затянуть переговоры он назвал бесперспективными. По его мнению, украинские силовики используют их для перегруппировки своих сил и средств. 

«Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», — говорится в сообщении.

В Кремле также добавили, что Эрдоган раскритиковал «оголтелую кампанию по дискриминации русской культуры и ее деятелей», которая набирает обороты на Западе. 

Решение о проведении спецоперации было тяжелым, рассказал ранее Путин. Предложения России об условиях урегулирования ситуации лежат на столе у группы переговорщиков из Киева, сказал он: «Надеемся, что они на это положительно отреагируют». 

3 марта представители России и Украины провели второй раунд переговоров. Встреча состоялась в Брестской области Белоруссии. В ходе беседы стороны договорились о создании гуманитарных коридоров. Третий раунд российско-украинских переговоров состоится 7 марта, заявил член украинской делегации, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия. 

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных