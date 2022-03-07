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Киев выступил против открытия гуманитарных коридоров с выходом в Россию

Ведомости

Украина выступила против открытия гуманитарных коридоров, которые предполагают выход людей в Россию, такой вариант эвакуации неприемлем, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Ранее в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине заявили об открытии 7 марта гумкоридоров из четырех городов.

«Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — сказала Верещук (цитата по «РИА Новости»).

Вице-премьер подчеркнула, что эвакуация должна проходить исключительно в населенные пункты, расположенные на территории Украины.

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Сегодня российские военные в 10.00 часов должны были открыть гуманитарные коридоры из Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Предполагалось, что после эвакуации из Киева в Гомель людей самолетами доставят в Россию. Российские военные будут непрерывно контролировать ход проведения эвакуации, в том числе с применением беспилотников, отмечалось в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине.

3 марта представители России и Украины провели второй раунд переговоров и договорились о создании гуманитарных коридоров. Они были открыты для мирных жителей Мариуполя и Волновахи, действовал режим тишины, однако, как заявляли в Минобороны РФ, украинские нацбатальоны не позволили людям уехать под угрозой физической расправы, чтобы продолжать и дальше использовать их в качестве живых щитов.

В оборонном ведомстве отмечали, что в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе, Мариуполе и других городах заблокированы десятки тысяч жителей, которых не выпускают в «безопасные места».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных