Киев выступил против открытия гуманитарных коридоров с выходом в Россию

Сегодня российские военные в 10.00 часов должны были открыть гуманитарные коридоры из Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Предполагалось, что после эвакуации из Киева в Гомель людей самолетами доставят в Россию. Российские военные будут непрерывно контролировать ход проведения эвакуации, в том числе с применением беспилотников, отмечалось в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине.