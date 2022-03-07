Киев выступил против открытия гуманитарных коридоров с выходом в Россию
Украина выступила против открытия гуманитарных коридоров, которые предполагают выход людей в Россию, такой вариант эвакуации неприемлем, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Ранее в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине заявили об открытии 7 марта гумкоридоров из четырех городов.
«Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — сказала Верещук (цитата по «РИА Новости»).
Вице-премьер подчеркнула, что эвакуация должна проходить исключительно в населенные пункты, расположенные на территории Украины.
Сегодня российские военные в 10.00 часов должны были открыть гуманитарные коридоры из Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Предполагалось, что после эвакуации из Киева в Гомель людей самолетами доставят в Россию. Российские военные будут непрерывно контролировать ход проведения эвакуации, в том числе с применением беспилотников, отмечалось в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине.
3 марта представители России и Украины провели второй раунд переговоров и договорились о создании гуманитарных коридоров. Они были открыты для мирных жителей Мариуполя и Волновахи, действовал режим тишины, однако, как заявляли в Минобороны РФ, украинские нацбатальоны не позволили людям уехать под угрозой физической расправы, чтобы продолжать и дальше использовать их в качестве живых щитов.
В оборонном ведомстве отмечали, что в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе, Мариуполе и других городах заблокированы десятки тысяч жителей, которых не выпускают в «безопасные места».